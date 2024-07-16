前洛縣警長李貝卡走失 8小時後尋回

作為美國海軍老兵，前洛杉磯縣警察局長李貝卡（中）不久前參加了洛杉磯縣政府一年一度在亞凱迪亞洛縣公園舉辦的國殤日紀念活動，在太太成明萃（左一）的陪同下安靜地坐在台下人群中。（記者楊青/攝影）

82歲的前洛杉磯縣警察局長李貝卡（Lee Baca）14日下午走失八小時後，已在15日凌晨平安回到他在聖瑪利諾 的家，目前身體狀況良好。

警方表示，他們在14日傍晚7時30分左右接到家人報警電話，李貝卡的一名家庭成員表示，李貝卡當天下午4時30左右離開家之後一直沒有回家，到報警時已失蹤三個小時。

聖瑪利諾警局和洛縣 警局接報後，迅速將其列為重大失蹤人員展開搜索，同時發動包括巴沙迪那警局飛機偵察、亞凱迪亞警局K-9和克萊蒙特警局K-9等多方支援。聖瑪利諾警察局長John Incontro15日表示，警方最後是通過李貝卡手上的醫用手環定位找到他所在的地方。

Incontro表示，警方最後是在15日凌晨12時30分左右找到李貝卡，地點是艾爾蒙地市。他被找到時狀況良好，沒有受傷，精神狀況似乎很好，隨後很快回家與家人團聚。

華人 女婿李貝卡1998年與來自台灣的電腦工程師成明萃新婚不久即當選洛縣警察局長，成為全美人數最多的執法機構的領導人，至2014年，前後將近17年，與華人社區關係熟絡，多次競選得到華人社區的廣泛支持。他在執政期間還特別成立了洛縣警局亞裔專案組，與華人社區洛縣警察局華人顧問委員會密切聯繫，有效打擊亞裔幫派，遏制社區犯罪。

但2014年，他因被控試圖阻止聯邦調查局對美國最大監獄系統的腐敗調查及向聯調局撒謊而辭職。該起被部分觀察人士認為是聯邦執法機構與地方執法機構角力的調查案，最後導致洛縣警局十多名中高階警官入獄，其中李貝卡被判三年聯邦徒刑，他的首席副官保羅·田中（Paul Tanaka）也被定罪，獲刑五年。

在洛縣警局貪腐案審理期間，李貝卡被診斷出患有阿茲海默症。他在2017年被定罪後量刑時，其辯護團隊多次請求法官充分考慮其身體狀況允許監外服刑或在南加州當地就近服刑，但遭到洛杉磯高等法院非裔主審法官拒絕，李貝卡最後前往德州聯邦監獄服刑。