葛萊美歌手襄助 長堤市提供遊民寵物食品

洛杉磯縣長堤市綜合服務中心日前開設全新寵物食品儲藏室，為遊民的寵物提供食物援助，而葛萊美獎得主John Legend（右）也一同參與贊助。（abc7電視台）

洛杉磯縣長堤 市（Long Beach）綜合服務中心近日開設創新寵物 食品儲藏室，為無家可歸者的寵物提供食物援助，填補社會福利體系中的一個重要缺口，並邀請葛萊美獎得主John Legend主持開幕儀式。

長堤市綜合服務中心過去一直致力於為當地露宿者提供多方面的幫助，包括醫療服務和就業 輔導等。該中心經理Paul Duncan指出，很多人可能忽視露宿者及其寵物的特殊需求。他強調，許多遊民都有寵物陪伴，這些毛孩子在他們的生活中扮演著至關重要的角色，不僅提供無條件的愛，還帶來幸福感。因此，幫助這些寵物實際上就是在幫助牠們的主人。而新設立的食品儲藏室內將擺滿John Legend共同創立的Kismet品牌寵物食品。

在剪綵儀式上，John Legend表示，在討論無家可歸問題時，人們往往將其視為一個社會負擔，但不應忘記他們也是需要愛、關懷和各種幫助的人，而他們的寵物正是給予他們巨大支持和慰藉的存在。

值得一提的是，北長堤市（North Long Beach）ABC庇護所現在也允許攜帶寵物入住，並甚至曾收容過一隻大丹犬。多功能服務中心的開放時間為周一至周三和周五上午8時至下午4時，周四上午8時至下午2時，地址位於1301 W. 12th St。