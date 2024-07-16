提升雨水品質 天普市擬設集水井過濾裝置

天普市將斥資22萬元安裝集水井過濾裝置，以減少雨水汙染並提升水質。（pexel示意圖）

洛杉磯 縣天普 市議會將於7月16日審議一項新的資本改善計畫，擬斥資22萬元在全市範圍內安裝新型集水井過濾裝置，以減少進入暴雨排水系統的垃圾，提升雨水品質，以達到加州 政府和洛杉磯地區水質管理部門的嚴格要求。

據市政府文件顯示，該計畫將在天普市境內50個集水井安裝連接管道過濾裝置（Connector Pipe Screens，CPS）。這種裝置能有效攔截大於5毫米的垃圾，防止其進入排水系統，從而大幅改善雨水質量。市府表示，為達到99%的垃圾減少率，該項目計畫在市屬的50個集水井中安裝CPS單元。

若獲市議會批准，預計工程將於2024年8月開始招標。中標承包商需在收到施工通知後的60個工作日內完成全部安裝。值得注意的是，這項工程不僅涉及安裝過濾裝置，還包括對350個集水井進行檢查和測量，以及為209個洛杉磯縣防洪區（LACFCD）集水井申請安裝CPS裝置的許可證。

近年來，加州對雨水管理的要求日益嚴格。2015年，加州水資源控制委員會頒布新規，禁止向雨水排水系統和水體排放垃圾。今年，洛杉磯地區水質控制委員會又更新了垃圾總最大日負荷（TMDL）報告。天普市的雨水顧問公司John L. Hunter and Associates (JLHA)經過審核後認為，該市需要採取進一步措施，才能滿足新要求。