強強聯手 聖蓋博市偕同世報鬧元宵

聖蓋博市政府為即將在25年到來的元宵燈節舉辦揭燈剪綵儀式，與世界日報洛杉磯社、台灣觀光署締結合作關係。（記者子為／攝影）

7月15日，聖蓋博 市政府為將在2025年舉行的元宵燈節舉辦揭燈剪綵儀式，正式與世界日報洛杉磯 社、台灣觀光 署締結合作關係，還特別揭幕展示一個由台灣匠人打造的猴子造型的燈籠，以歡迎公眾在明年2月1日到2日來聖蓋博市參觀精美花燈，共同歡度元宵。

聖蓋博市市長吳程遠及市議會成員作為東道主出席了揭燈剪綵儀式，吳程遠表示，2025年聖蓋博市的元宵燈節將於歷史悠久的Mission District舉辦，屆時一大亮點是由台灣觀光署贊助的精美燈籠，他也期待著與世界日報洛杉磯社的合作，希望能將此次元宵燈節辦得盡善盡美。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚表示，很榮幸能與聖蓋博市合作，通過將台灣的燈籠帶到世界舞台，來宣傳元宵節和台灣文化，她對市政府的努力促成表示感謝。林宜錚還分享到，台灣當地也會在元宵節舉辦大型燈節，每一年都規模盛大、美不勝收，25年的燈節將在桃園舉辦，她期待能有更多遊客來到台灣旅行觀光，愛上台灣的自然和文化。

世界日報洛杉磯社將牽手聖蓋博市政府舉辦此次元宵燈節，報社副總經理高梓源表示，世界日報洛杉磯社一直致力於與南加華人生活相關的新聞報導，同時深耕社區，在聖蓋博谷地區舉辦過許多大型活動，包括蒙特利公園市年節展、天普市中秋節等等。此次與聖蓋博市合作辦元宵節，也會帶來豐富的美食、活動、表演等等，讓參與者能感受到元宵節的獨特魅力，給參與者留下難忘的回憶。