僑委會邀僑胞 返台參加雙十國慶

中華民國僑務委員會邀請全球僑胞參加113年雙十國慶慶典，活動涵蓋國慶晚會、國慶大會及國慶焰火表演，並提供每人新台幣3000元旅遊補助，詳情請參閱僑務委員會網站。（本報檔案照）

中華民國 （台灣）僑務委員會日前公告2024年（民國113年）雙十國慶慶典活動訊息，誠摯邀請海外僑胞返台共襄盛舉。本次活動涵蓋國慶晚會、國慶大會和國慶煙火表演等多項慶典，並推出旅遊補助措施，鼓勵僑胞參與。

根據僑委會公布的資料，2024年國慶系列活動將於10月4日至10日期間舉行。僑胞報到時間為10月4日至9日，每日上午9時至下午6時，地點位於台北市中正區（Zhongzheng District）徐州路5號中央聯合辦公大樓南棟1樓。國慶晚會訂於10月5日（周六）在台北市舉行，具體地點待定。國慶大會則於10月10日（周四）上午在總統府前廣場隆重舉行。當晚，雲林縣也將辦國慶煙火表演，具體地點也將稍後公布。

參加資格方面，僑委會歡迎持有中華民國護照並擁有有效僑居國居留證明文件的海外居民，以及持僑居國護照入境的中華民國國民或華裔 人士報名參加。符合資格僑胞的隨行配偶或子女，若已取得僑居國護照或永久居留權並獲准入境，亦可以僑眷身份參與活動。

報名採取個別報名和組團報名兩種方式。個別報名時間為2024年7月10日起至9月20日止，可通過網絡、傳真或郵寄方式進行。組團報名則須在2024年7月10日至8月30日期間完成線上報名，並於9月5日前將團員資料提交至駐外館處或華僑文教服務中心初審。每個慶賀團人數應控制在10至40人之間，且參團僑胞不得重複登記。

為鼓勵僑胞參與，僑委會特別提供每人新台幣3000元的旅遊補助。申請條件包括：2024年8月1日（含）以後入境台灣、在規定期限內完成僑胞報到手續並領取113年十月慶典「僑胞證副聯」、持有僑委會發行的i僑卡，以及參加僑委會認可的旅行社提供的三天兩夜以上國內旅遊活動。此外，參與旅遊的僑胞必須參加「國慶晚會」、「國慶大會」或「國慶煙火」等慶典活動中的至少一項，或訪問i僑卡特約商店，方可申請補助。

欲了解更多活動詳情或報名，可訪問僑委會官方網站十月慶典活動專頁：https://DoubleTen.Taiwan-World.Net