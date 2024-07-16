洛縣公寓空置率上升 租金卻創新高

洛縣第二季度公寓租金創新高。（圖片取自Pexels網站）

2024年第二季度，洛縣 公寓雖租賃活動放緩，空置率上升，但租金 又創下歷史新高。

根據租賃網站RentCafe的數據，第二季全縣公寓租賃活動放緩，新建房屋建設增加庫存6300套，空置率上升。 商業地產及物業管理公司NAI Capital第二季報告顯示，第二季多戶住宅空置率較去年同期上升至近5%。

然而，儘管去年底略有下降，租金要價卻在上漲，主要原因是縣庫存中的許多新單位都處於市場高端，導致每單位平均租金上漲。繼2023年底洛縣公寓平均租金達到2170元左右後，第二季度單元房平均租金躍升至每月每單位2200元，創下洛杉磯 縣歷史新高。

RentCafe數據顯示，洛杉磯東部縣目前是全美第九大最具競爭力的租賃市場，也是加州第三大最具競爭力的租賃市場。該地區的每個可用單位都吸引了約14名租戶，入住率高達 96%，而且近幾個月來市場上幾乎沒有新單位上市。

此外，建築成本、對經濟放緩的擔憂、利率上升和租金成長下降影響了多戶型投資。自去年第二季以來，已售出的公寓數量不足7700套，每套中位數售價為27萬8900 美元，價格下降5%，售出公寓數量下降了近 2%。

此外，已經實施一年的「豪宅稅」（Measure ULA）對較昂貴的房產徵收額外稅，這對於多戶房產銷售也是一大挑戰。自2023年第二季以來，迄今的銷售額下降了29%，接近22億元。