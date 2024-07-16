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民進黨新北市議員團 拜訪洛杉磯

記者張庭瑜／洛杉磯報導
代表團在約巴林達市（Yorba Linda）與台裔市議員黃瑞雅（Peggy Huang）交流，探討地方治理經驗及如何在多元文化環境中推動社區發展。（吳兆峯提供）
代表團在約巴林達市（Yorba Linda）與台裔市議員黃瑞雅（Peggy Huang）交流，探討地方治理經驗及如何在多元文化環境中推動社區發展。（吳兆峯提供）

新北市議會民進黨團一行八人於7月4日至15日，赴美國丹佛及洛杉磯踏上「民主同行-壯闊台灣之旅」，旨在加強台美關係，了解美國地方政府運作，並與當地僑界交流。

代表團抵達洛杉磯後，首先拜會了西柯汶那（West Covina）副市長吳桐淮；西科汶納市曾在3月組團訪問新北市，此次回訪也加強兩地的交流與合作。隨後，代表團轉往洛縣政府，與洛縣第五選區縣政委員巴格（Kathryn Barger）就都市規畫、交通建設等議題進行深入討論。洛杉磯縣作為新北市的姊妹城市，這次會面對增進兩地合作具有重要意義。行程的最後一站是橙縣約巴林達市（Yorba Linda），而台裔議員黃瑞雅在以白人為主的選區中脫穎而出的成功經驗，給新北市議員們帶來啟發。

晚間，南加州僑界也在蒙羅維亞市（Monrovia）的知名台菜餐廳總鋪師設宴款待訪問團，出席人數近百人。黃瑞雅及托倫斯市（Torrance）市長陳光豪也專程前來參加晚宴。陳光豪表示，他希望透過此次面對面的交流，增進雙方了解和友誼，托倫斯市歡迎新北市的朋友隨時來訪，相信雙方有許多可以互相學習交流的地方。

代表團總召集人張維倩表示，代表團此次訪問非常榮幸能夠受到全美台灣同鄉會的邀請，首先參加在丹佛舉行的台美人夏令會。結束丹佛行程後，代表團隨即來到洛杉磯參加本周末的美西夏令會。

民進黨美西黨部主委楊悅英表示，此次訪問不僅促進了與美國主流政府部門的交流，更為僑界提供了直接了解台灣當前政情的機會。她認為，透過面對面的交流，僑胞能夠更全面、客觀地認識台灣的民主發展現況。

本次代表團成員包括副總召集人張錦豪、書記長陳乃瑜，市議員李宇翔、翁震州、邱婷蔚、彭一書、戴瑋姍，共計八人。

代表團在洛杉磯訪問期間，與當地僑胞熱烈互動，不少僑胞主動上前打招呼聊天，現場氣氛...
代表團在洛杉磯訪問期間，與當地僑胞熱烈互動，不少僑胞主動上前打招呼聊天，現場氣氛融洽。（記者張庭瑜/攝影）
代表團參加由僑界設宴款待的晚宴，現場近百人出席。（記者張庭瑜/攝影）
代表團參加由僑界設宴款待的晚宴，現場近百人出席。（記者張庭瑜/攝影）
代表團與巴格就討論都市規畫、交通建設等議題，為新北市未來的城市發展帶來了重要的參...
代表團與巴格就討論都市規畫、交通建設等議題，為新北市未來的城市發展帶來了重要的參考與啟發。（吳兆峯提供）

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