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南加出現「擁抱搶劫」 警籲小心陌生人

洛杉磯訊
南加警方提醒當地出現擁抱搶劫歹徒，敦促公眾警覺。（警方提供）
南加警方提醒當地出現擁抱搶劫歹徒，敦促公眾警覺。（警方提供）

據KTLA電視台報導，南加州警方提醒公眾，當地出現利用擁抱手法作案的搶劫歹徒（hugging robbers）。警方呼籲民眾對以任何原因試圖接近的陌生人保持警覺。

根據橙縣警方的資訊，7月初在當地發生歹徒利用擁抱搶劫未遂案件，雖然兩名嫌犯已經被捕，但當局警告民眾，對看似要靠近的陌生人要保持警惕。

警方稱，7月2日有居民報警，地點在Rancho Santa Margarita的一處民宅，受害居民表示，遭遇類似擁抱搶劫未遂案件。居民告訴警方，一名男子駕車突然停在這位居民家車道前，另一名女子從車上跳下來，張開雙臂靠近居民，令居民驚愕的是，女子猛地上前試圖搶奪居民脖子上的項鍊。居民急忙躲閃，歹徒並未得逞。

警方在社群媒體上發文說，「根據受害者提供的案件細節，警方判斷兩名嫌犯在周邊社區也犯下同樣案件。」一天後，橙縣警方南部治安轄區執法人員查獲兩名嫌犯並拘捕。此外，還逮捕了另一名嫌犯，警方對這名嫌犯犯案未提供詳細資訊。

警方表示，執法人員對被拘捕嫌犯駕駛車輛搜查，發現了大約50件屬於不同受害者的珠寶贓物。警方敦促公眾對試圖接近陌生人保持警覺，勿要成為歹徒擁抱搶劫的受害者。

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