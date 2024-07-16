工業市華人商圈 男子工作時遭槍殺死亡

警方已在周邊拉起封鎖線，並在出入口部署了警車，嚴格管控人員進出。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 縣工業市（ Industry）15日上午驚傳槍擊命案，一名男子遭槍殺身亡。案發地點位於華人商圈，鄰近多間知名中餐廳及超市。目前警方已封鎖現場進行調查。當局表示，案發時死者正在工作。

視頻來源：記者張庭瑜

據洛杉磯縣警局消息，警方在上午約9時接獲報案，在Gale Avenue 18600號附近發現一具男屍。死者上半身有明顯槍傷，並證實當場不治。死者身分暫未確認。截至發稿前，警方暫未對該案有進一步回應。

記者實地走訪後發現，案發地點位於眾多華人商家進駐的The Concourse Plaza，該處鄰近許多知名華人餐廳，且距離知名華人超市 僅數分鐘車程。警方已在現場拉起封鎖線，兩輛警車把守出入口。鄰近銀行紛紛關門，嚴格把關進出人士。據附近商家表示，上班時已見警方封鎖現場，但不清楚案件詳情。