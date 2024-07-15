非法集團長租轉短租套利 洛市提告

租屋達人尤洛夫以長租轉短租套利，遭到洛杉磯市府控告。圖中物件與本案無關。（報系資料照片）

洛杉磯 市律師薩托（Hydee Feldstein Soto）近日宣布，市府將對以租屋達人尤洛夫（Vladyslav Yurov）為首的違法短租集團提起告訴，因為他們假借各種手段規避洛市法規，冒名提供短租房，因此不當獲利至少400萬元。

訴狀指出，尤洛夫對外以「Airbnb出租達人」自稱，並開班授課。但他的做法違反洛市的短期租賃規定，因此不僅違法還造成租客 權益受損。他們冒名出租的物件散見Airbnb、VRBO、Booking.com等平台。洛市計畫求償1500萬元。

訴狀的陳述顯示，尤洛夫與Anastasiia Medvedeva、Mari Meladze Nagidid等人冒充長期租客，向房東 租下精華地段的房舍後，再轉以屋主的身分將物件上網，當成短期出租房，藉此套利。

洛杉磯每日新聞分別詢問三名被告時，尤洛夫拒絕正式回應，不過說了「市府只想斷人財路，現在得逞了」。Anastasiia Medvedeva沒有回覆，Mari Meladze Nagidid則連絡不上。

洛市2018年通過的「短租條例」（Short-Term Rental Ordinance）規定：第一，短租房東必須取得市府許可；第二，房東只能將主要住房列為短租標的；第三，每年短租天數不得超過120天。條例原意就是遏止Airbnb等平台對租屋市場的過度干擾。

不過，尤洛夫等人卻巧妙避開法規，承租之後，改換地址以洛市之外的地址出租，等到客戶確定要租後，才以簡訊或其他方式告知真實地址。如果真實地址與房客期望差不多，問題還不大，但訴狀舉出的一個例子卻是，一家三口本以為租到布班克（Burbank）的豪宅，最後卻發現只是北好萊塢（North Hollywood）的破爛民宅，最後只好放棄訂金，立馬改訂飯店。

另外，當執法人員發現尤洛夫集團的不當行為後，他們雖然承諾會停業，但事實上只是換個地址再度上網，因此市府律師薩托才說，他們嚴重干擾了租屋市場，又罔顧法規。