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遊民破壞倉庫 華人業主損失慘重

記者楊青／洛杉磯報導
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）

遊民霸住華人倉庫，被發現後惱羞成怒， 嚴重破壞，商家上萬呎庫房天花板、牆壁慘遭「開腸破肚」，電線、電纜、電板洗劫一空，警方卻表示無能為力，商家欲哭無淚。

洛杉磯菲比國際有限公司（Phoebe International LLC.）總經理Sean王表示，他們周末到位於聖伯那汀諾縣Colton的倉庫查看，吃驚地發現包括3000多呎辦公室和8000多呎的倉庫，天花板和墻壁全部遭到破壞；有人用斧頭或鋸子大肆揮砍，偷走電線、電纜和電閘開關，場面猶如浩劫，慘不忍睹。

Sean王表示，這裡是他們兩年多前買下的倉庫，辦公室和倉庫相連，一直都有租戶，但數月前最後一名租客撤走後，倉庫和辦公室一直空置。房東因為住在聖蓋博，所以很少過來查看。今年獨立日前，他們來倉庫查看，沒想到倉庫門竟被人反鎖。在費好大力氣撞開們後，他們發現倉庫裡面有床單、酒瓶和一些生活垃圾，顯然有人已在倉庫居住了一段時間。

「我們估計裡面的人聽到我們的開門聲後從墻上的大洞跑了」，Sean王表示，雖然沒有見到霸住的遊民，但他們在倉庫發現了一個足有三呎高三呎寬的大洞，洞是從倉庫外面挖進來的，大到可以將床墊搬進來。再看房門，裡面釘上了鐵條，應該是為了阻擋主人開門進來。

Sean說，他們倉庫位於一個工業區，周邊有很多倉庫也有辦公室，離住宅區有一定距離，不遠處是鐵路。他表示，兩年前購買倉庫時，也曾見到附近有遊民，但因為倉庫區有門衛，以前也沒有聽說發生過類似事情，所以客人撤租之後，他們沒有繼續保留監控系統。萬萬沒想到會被遊民入侵，更沒想到將遊民趕跑後，竟遭到瘋狂報復。

「我們發現倉庫被霸住後，將他的東西清理出去，用木板將大洞封上」， Sean說，沒想到不到兩個星期再來查看時，那個大洞已被人重新打開，倉庫被大肆破壞，所有電線、開關、插座、電板全部被盜，供電公司鏈接倉庫的電纜也被剪斷，一片狼藉。

「這麼大面積的破壞需要很大力氣，花很多時間」，Sean王表示，破壞者應該是使用了斧頭和鋸子，而且滿懷仇恨。他估計整個破壞至少損失10萬元，但由於倉庫數月來都是放空，沒有保留保險，無法申請保險理賠，商家只能自己掏腰包。

菲比國際有限公司董事長菲比也是洛杉磯青島總商會秘書長，她表示，現在遊民犯罪如此猖狂，治安敗壞，但執法部門不作為更讓人非常失望。他們發現倉庫被破壞後馬上報警，但警察來了之後，只是簡單做了筆錄，寫了個號碼，說「破壞者大概抓不到，也無法抓」等等。

菲比說，她幾天前在聖蓋博全統廣場吃飯，其間聽到停車場有人的汽車被砸，和友人們趕緊出去一看，果然兩輛車子的車窗已被砸破，其中一苦主是一對來自芝加哥的華裔新人，他們剛剛在附近拍完婚紗照片來廣場吃飯，沒想到所有放在車上的首飾細軟全部被人洗劫一空，欲哭無淚。

她表示，現在經濟環境不景氣，治安惡劣，政府不僅不作為，反而不嚴厲懲治犯罪，對受害人不幫忙，已形同共同犯罪，老百姓苦不堪言。

趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
据信遊民從建築外面挖的通向倉庫的大洞。（菲比國際公司提供）
据信遊民從建築外面挖的通向倉庫的大洞。（菲比國際公司提供）
菲比國際公司位於聖伯那汀諾縣Colton的倉庫和辦公室。（菲比國際公司提供）
菲比國際公司位於聖伯那汀諾縣Colton的倉庫和辦公室。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）
趕走霸住遊民之後，華人商家倉庫慘遭破壞。（菲比國際公司提供）

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