僑委會座談 強化新生代與台灣連結

徐佳青表示，此次出訪美國，她見證了北美洲臺灣商會及多個僑團的熱情參與和積極發展，並指出僑務工作不僅限於政府層面，還包括在主流社會中的服務和貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

由台灣僑務委員會主辦的交流座談會7月13日在洛杉磯 華僑文教服務中心舉行，台灣青年海外搭僑計畫與海外青年文化大使洛杉磯分會學員共同參與。活動旨在增強海外新生代對台灣的認同感，並鼓勵海外僑青積極投身僑界活動，培養未來僑社骨幹及支持政府的新力量。

自2011年起，僑務委員會在北美各地成立海外青年文化大使協會（FASCA），成功支援台灣的文化推廣及僑社服務，獲得各界好評。此次新生培訓以「領導、服務、文化、傳承」為核心，並結合生命教育，由來自台灣及美加各地的教授及專業講師提供挑戰性和文化意義的課程。

僑務委員會委員長徐佳青表示，此次出訪美國，她見證了北美洲台灣商會及多個僑團的熱情參與和積極發展。僑務工作不僅在政府層面，還包括在主流社會中的服務和貢獻。