僑委會座談 強化新生代與台灣連結
由台灣僑務委員會主辦的交流座談會7月13日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，台灣青年海外搭僑計畫與海外青年文化大使洛杉磯分會學員共同參與。活動旨在增強海外新生代對台灣的認同感，並鼓勵海外僑青積極投身僑界活動，培養未來僑社骨幹及支持政府的新力量。
自2011年起，僑務委員會在北美各地成立海外青年文化大使協會（FASCA），成功支援台灣的文化推廣及僑社服務，獲得各界好評。此次新生培訓以「領導、服務、文化、傳承」為核心，並結合生命教育，由來自台灣及美加各地的教授及專業講師提供挑戰性和文化意義的課程。
僑務委員會委員長徐佳青表示，此次出訪美國，她見證了北美洲台灣商會及多個僑團的熱情參與和積極發展。僑務工作不僅在政府層面，還包括在主流社會中的服務和貢獻。
談及僑委會未來方針，僑委會也想達成幾個重點。首先，推動台灣成為「經濟日不落國」，需要與全球僑胞緊密連結，提供必要的支持和平台，促進經濟發展與合作。其次，深化台灣華語教學品牌，在全球推廣台灣的華語教育，使學習中文的首選地成為台灣。徐佳青提到，Google和Apple等跨國公司更是邀請台灣在其企業內開設華語課程，這樣的合作有助於增進文化理解和商業合作。
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