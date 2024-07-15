美西台美人夏令會揭幕 名人開講

伍國慶代表國會議員趙美心頒發表揚狀給吳兆峯。（記者張庭瑜/攝影）

2024年度美西台美人夏令會7月13日在羅斯密市（Rosemead）的DoubleTree飯店揭幕。此次活動以「投資台美人、增值挺台美」為主題，吸引了眾多台美人社區成員出席。

擁有近40年歷史的美西台美人夏令會也為美國西岸最重要的台派僑團年度活動之一。而本次夏令會從7月12日至14日，討論台灣、台美關係及台美人社區的重要議題，讓來自大洛杉磯及西岸各地的愛台鄉親有機會深入了解這些議題。

夏令會主席吳兆峯表示，會議邀請了47位來自心理健康、教育、體育和商業等領域的專家，提供豐富的學習和交流機會。而國會議員趙美心、朴銀珠、金映玉和中華民國 總統賴清德等人通過視頻發表賀詞，祝賀夏令會的開幕，感謝吳兆峯及其團隊的努力，並強調台美在自由、民主和人權方面的共同價值。

中華民國僑務委員會委員長徐佳青亦出席活動，她表示，此次美國行程曾先後參加費城、丹佛等地的夏令會活動，並讚揚美西夏令會的豐富準備。她也鼓勵台美人積極參與公共事務，並希望未來有更多台裔美國人當選國會議員。

台北市議員苗博雅表示，台美人社區在面對中國的網絡攻擊和信息混淆時具備較強的辨別能力。她提到，當正確資訊量足夠時，人們能夠辨別正確與錯誤的資訊。她還介紹了自己及其他台灣議員通過各種媒體平台傳遞正確資訊的努力。

出席活動的嘉賓還包括美國聯邦調查局（FBI）探員、眾議員Brad Sherman、台灣前立委高嘉瑜、網紅樂樂法利、二二八事件 紀念基金會執行長藍士博、國會議員劉雲平、前立委林昶佐、洪慈庸、台北市議員林亮君、新北市議員陳乃瑜、卓冠廷、戴瑋姍、托倫斯市市長陳光豪、聖瑪利諾市長黃文谷、約巴林達市議員黃瑞雅、阿罕布拉學區教委張龍正及網紅皮筋兒等人。

此次夏令會的節目豐富多彩，包括「台灣會館-海外台灣人e厝」、「中共的跨國鎮壓與對台美社區的影響」、「台美關係主題演講」、「一邊一國台海和平青年論壇」等多項專題演講。活動由全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會、北美洲台灣婦女會南加 分會、台灣人聯合基金會、南加州台灣客家會等多個協辦單位共同支持。