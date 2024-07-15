世華辦AI座談會 Taboola專家科普

游蕙綾表示，人工智慧已成為當今社會和企業不可或缺的工具和趨勢，而協會中的會員不乏年近80的婦女，但在學習新技術方面從不落後。（記者張庭瑜╱攝影）

人工智慧 已成為當今社會和企業不可或缺的工具和趨勢。世華工商婦女企管協會南加 分會7月12日在Taboola公司總部舉辦「人工智慧與電子商務趨勢講座」，學習新技術與時俱進，世華會員、企業代表及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處官員等近百人出席。

當天講座由Taboola公司研發副總裁、世華南加分會副會長俞寧寧擔任主講人。她首先介紹Taboola公司概況及其在內容行銷方面的創新應用，並詳細闡述AI 如何創造內容行銷新模式，探討中小企業採用AI的趨勢與最佳實踐案例。並現場示範如何使用Taboola的用戶界面和AI自助服務功能，展示最新的生成式AI技術在文字、影片、音樂等多媒體形式中的應用。而在技術層面，俞寧寧也解釋Taboola如何運用深度學習推薦系統理解文章的深層含義和情感傾向，並以一篇關於科技企業CEO的文章為例，展示AI如何精準捕捉文章涉及的核心主題。

Taboola品牌與代理商合作總監Eugene Kilberg則從商業角度闡述該公司的獨特優勢。他強調，Taboola專注於開放網絡，能夠接觸更廣泛的受眾。Eugene還介紹Taboola與多家安卓設備製造商的合作，讓用戶在打開設備時就能看到Taboola的內容推薦。

針對中文廣告投放問題，Taboola代表表示，平台完全支持中文廣告，可幫助廣告主觸及在美華人用戶。對於房地產、保險等非電商行業，Taboola擁有豐富的受眾數據和精準定向能力，能幫助這些行業的客戶鎖定高意向用戶。