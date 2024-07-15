氣象局：南加未來一周火災高危
氣象部門14日發出預警，南加未來四至五天將面臨火災高危挑戰，高溫、陣風和乾燥都是致命隱患，部分地區可能因大規模的混雜氣流產生雷暴，戶外活動民眾需多加小心。
國家氣象局南加預報站14日表示，由於南加州地區連日高溫形成的高氣壓開始減弱並緩慢從東向南移動，從14日起未來三天包括聖塔芭芭拉縣東部、范杜拉縣北部以及聖蓋博東部和羚羊谷地區，可能出現閃電和雷暴，有戶外活動計畫的民眾需特別小心。
氣象局表示，南加州從14日開始至下周三期間，將出現溫度高、濕度低、風速較高的混合型天氣狀態，整個地區最低濕度降至15%至25%，午後至晚上陸上陣風增加到每小時20至30哩，5號公路走廊沿綫陣風可達每小時35哩。
氣象局警告，南加州目前及未來四至五天的乾燥、有風和高溫天氣，有助於大規模垂直氣流的生成和擴大，讓現有的山火惡化。預計混合天氣形態從14日到15期間在海拔一萬到兩萬呎之間最容易出現，如果該地區出現火點，很容易迅速延燒。
氣象局提醒民眾，特別是山區居民，需多加小心。此外下周的後半周，南加州的氣溫將普遍再次升級，內陸地區最高溫預計逼近華氏110度；從周二至周四晚上，內陸地區的聖伊內斯山脈 (Santa Ynez Range) 和聖露西亞斯（Santa Lucias）預計出現偏北陣風，目前消防部門嚴陣以待，民眾也需小心防火。
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