氣象局：南加未來一周火災高危

氣象部門14日警告南加未來四至五天將面臨火災高危挑戰，戶外活動民眾需多加小心。（記者楊青╱攝影）

氣象部門14日發出預警，南加 未來四至五天將面臨火災高危挑戰，高溫 、陣風和乾燥都是致命隱患，部分地區可能因大規模的混雜氣流產生雷暴，戶外活動民眾需多加小心。

國家氣象局南加預報站14日表示，由於南加州 地區連日高溫形成的高氣壓開始減弱並緩慢從東向南移動，從14日起未來三天包括聖塔芭芭拉縣東部、范杜拉縣北部以及聖蓋博東部和羚羊谷地區，可能出現閃電和雷暴，有戶外活動計畫的民眾需特別小心。

氣象局表示，南加州從14日開始至下周三期間，將出現溫度高、濕度低、風速較高的混合型天氣狀態，整個地區最低濕度降至15%至25%，午後至晚上陸上陣風增加到每小時20至30哩，5號公路走廊沿綫陣風可達每小時35哩。

氣象局警告，南加州目前及未來四至五天的乾燥、有風和高溫天氣，有助於大規模垂直氣流的生成和擴大，讓現有的山火惡化。預計混合天氣形態從14日到15期間在海拔一萬到兩萬呎之間最容易出現，如果該地區出現火點，很容易迅速延燒。

氣象局提醒民眾，特別是山區居民，需多加小心。此外下周的後半周，南加州的氣溫將普遍再次升級，內陸地區最高溫預計逼近華氏110度；從周二至周四晚上，內陸地區的聖伊內斯山脈 (Santa Ynez Range) 和聖露西亞斯（Santa Lucias）預計出現偏北陣風，目前消防部門嚴陣以待，民眾也需小心防火。