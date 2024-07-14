安那罕警 被控赴民宅強姦女子

橙縣一名女子在一起訴訟案中聲稱安那罕警員羅莫若在一家In-N-Out速食店盯上她，幾個月後在女子家中強姦她。（NBC）

橙縣 紀事報報導，橙縣一名女子在一起訴訟案中聲稱安那罕警員羅莫若（Carlos Romero）在一家In-N-Out速食店盯上她，幾個月後在女子家中強姦她。根據聖塔安那聯邦法院提交的民權訴訟，羅莫若正接受內部調查，且被檢察官提起未經授權披露DMV 訊息的輕罪指控。

訴狀指出，化名Jane Doe的女子於2023年5月19日在Orange Ave.和Brookhurst街附近的In-N-Out得來速排隊時，見到羅莫若對她微笑。第二天，該女子在臉書 上收到羅莫若加好友請求。據悉羅莫若在該速食店盯上她，利用她的車牌號碼資訊找到她的名字。

訴狀寫到，該女子向羅莫若明確表明「對戀愛關係不感興趣」，羅莫若仍在值班時向女子發短信。2023年9月25日，羅莫若打電話給該女子詢問是否能去她家，該女子同意，但告訴他「今天過得很糟糕，若是想求愛就不要來。」但羅莫若最終開著警車，穿著制服到她家。

根據訴狀，該女子允許羅莫若親吻，然羅莫若「突然粗暴的用手指插入她的下體」，儘管被告知「不要」，但他仍脫下褲子強行與女子發生性行為，強迫她對他口交。「在強迫性交前，原告明確表示不同意與羅莫若發生性行為，整件事情中，羅莫若的槍在原告沙發上，她害怕發生生命危險，只想讓他離開」。

這起訴訟還將安那罕市另外九名不具名的市府與警局人員列為被告，求償超過1000萬元。安那罕市發言人萊斯特（Mike Lyster）表示，羅莫若去年10月遭指控後便停止執勤，目前仍在警局工作等待內部調查，「警局會徹底調查員工不當行為。」

目前對他的刑事調查結果已提交給橙縣檢察官辦公室，辦公室發言人艾德茲（Kimberly Edds）證實，相關單位決定不提起指控，認為他們「無法證明超出合理懷疑的犯罪行為」，若有關性侵的其他資料出現，才將徹底審查。根據法庭紀錄，羅莫若對指控不認罪，目前無法聯繫他。