聖蓋博與新北市板橋區 將締結姊妹市

聖蓋博市將與台灣新北市板橋區結成姊妹城市，從左到右：板橋區區長陳奇正、聖蓋博市市長吳程遠、新北市議員劉美芳。（受訪者提供）

洛杉磯縣聖蓋博 市（San Gabriel）將與台灣新北市板橋區結成姊妹城市，增進兩地和台美之間的友誼，並合作互利共贏。聖蓋博市市長吳程遠（John Wu）將於7月17日開啟探訪台灣之旅，訪板橋區與當地官員簽署正式協議。

吳程遠表示，該姐妹城市的締結，感謝美國客家聯合會促成，其聯合會中有許多成員來自新北市，對聖蓋博市表達了建立姐妹城市關係的意願。吳程遠指出，他將帶領參訪團17日啟程赴台灣，到新北市板橋區簽署合作協議，並向板橋區學習舉辦節日活動的經驗。吳程遠說，聖蓋博市將於明年元宵節 舉辦大型慶典，而板橋區有豐富的舉辦活動經驗，趁此次訪問深入交流取經。板橋區區長陳奇正將為聖蓋市打造一個特別的花燈，造型是聖蓋博將滿百歲的大劇院，該花燈明年元宵節展示，彰顯兩地之間友誼。

吳程遠帶領的參訪團此行將造訪花蓮、新北、桃園、台北等，一路學習交流。吳程遠表示，作為市長，他為這樣天時地利人和的情況感到榮幸，他希望通過此行和板橋區及台灣地區都能增進感情，雙方透過合作互利共贏。

聖蓋博市市議員丁言愉表示，與板橋區締結姐妹城市的提議，兩個月前由市議會通過，他希望藉此機會讓聖蓋博市和台灣有更多交流，以此帶動聖蓋博市的旅遊市場，將聖蓋博的歷史、文化和自然資源推廣到更多地方，他希望透過合作能吸引更多華人到聖蓋博市觀光 旅遊。

板橋區位於台灣新北市西部，為新北市政府所在地。區內人口約55.4萬人，是新北市人口最多的行政區。作為都會商圈的一部分，板橋區不僅發展快速，也擁有許多歷史古蹟。