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亞市民宅灌木叢藏攝像機 影像傳雲端

洛杉磯訊
亞凱迪亞市警局發現藏於灌木叢中的攝像機和設備。（來自警局X）
亞凱迪亞市警局發現藏於灌木叢中的攝像機和設備。（來自警局X）

亞凱迪亞市（Arcadia）警察局發布通告稱，6日（上周六）晚約8時21分接到房主報警，前往Oakwood Avenue的1600號街區，在房主的前院灌木叢中發現了迷彩偽裝的一個攝像機和配套設備，攝像機正對著社區裡的其他住宅。

經檢查後發現，該攝影機並沒有配備內部儲存空間或者記憶卡，但卻連接著一個移動熱點，相信是用來將錄製的影像直接上傳到雲端應用程式。

對此，亞凱迪亞市警局提醒居民，確保家中安裝了安保監控系統並正常運行；晚上保持家中照明充足；鎖好門窗；保持房屋、庭院整潔，避免不必要的雜物堆積。如果發現類似設備，請致電警局：626-574-5151。

今年以來，南加州已發現多起入室盜竊團夥將攝像機隱藏在民宅庭院灌木叢中，監控鄰居日常動向的事件。阿罕布拉市（Alhambra）、奇諾岡市（Chino Hills）、卡拉巴薩斯市（Calabasas）、橙縣園林市（Garden Grove）均發現了類似的隱藏攝像機。今年5月，格蘭岱市（Glendale）警方拘捕了四名來自哥倫比亞的嫌犯，他們被控參與組織運作一個涉及使用迷彩攝像機的「盜竊旅遊」（burglary tourism）團夥。

亞凱迪亞 加州 雲端

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