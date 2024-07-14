聖蓋博山谷大道修路1周 19日完工

從Walnut Grove去往New道之間的山谷大道兩線道封了一半，還有大型挖土機在沿途施工。（記者張宏／攝影）

聖蓋博 市（San Gabriel）中心地區的山谷大道（Valley Blvd）從12日起修路一周時間，不僅封一線道導致交通堵塞，且路面坑坑洼窪，讓過往的人苦不堪言。聖蓋博市議員丁言愉表示，希望大家耐心配合，經過這次修復後，道路會更加平坦，預計可使用十年以上。

華人 劉小姐12日中午去全統廣場買菜，本來幾分鐘的路程結果走了近半個小時。從Walnut Grove往New道之間的山谷大道兩線道封了一半，還有大型挖土機在沿途施工。劉女士說，兩線道變一線道自然車子壅堵行駛緩慢，且地面坑坑洼窪，又傷輪胎還吃土。

從Walnut Grove去往New道之間的山谷大道現有地面挖出兩吋空間，再重新鋪路。（記者張宏／攝影）

華人孫先生13日上午去聖蓋博山谷大道的希爾頓酒店，也是堵了很久才到。他說，開始以為是周末車多才這樣，後來發現是修路，不僅堵車，道路兩旁還不能停車。每次這種時候就要感慨美國效率低下。

聖蓋博市議員丁言愉表示，這是政府道路修繕的一部分，不是單純的修補而是比較大型的修繕。山谷大道預計施工一周時間，在19日會完工，主要施工時間都在白天，因此可能會造成道路往來的交通堵塞，希望大家能體諒，盡可能避開修路的路段，減少不必要的等待。這次大規模道路修繕，政府選擇更節省成本的回收方式，將原有的地面材質回收再搭配可持續的材質，且現有地面挖出兩吋空間，然後再分成兩層填補修復，這樣會讓地面更加持久耐用，希望未來十年以上都無需再修路擾民。於此同時，城市Broadway道路也在修復，這個是和縣政府一起合作完成的項目。