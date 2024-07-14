我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

聖蓋博山谷大道修路1周 19日完工

記者張宏／洛杉磯報導
從Walnut Grove去往New道之間的山谷大道兩線道封了一半，還有大型挖土機在沿途施工。（記者張宏／攝影）
從Walnut Grove去往New道之間的山谷大道兩線道封了一半，還有大型挖土機在沿途施工。（記者張宏／攝影）

聖蓋博市（San Gabriel）中心地區的山谷大道（Valley Blvd）從12日起修路一周時間，不僅封一線道導致交通堵塞，且路面坑坑洼窪，讓過往的人苦不堪言。聖蓋博市議員丁言愉表示，希望大家耐心配合，經過這次修復後，道路會更加平坦，預計可使用十年以上。

華人劉小姐12日中午去全統廣場買菜，本來幾分鐘的路程結果走了近半個小時。從Walnut Grove往New道之間的山谷大道兩線道封了一半，還有大型挖土機在沿途施工。劉女士說，兩線道變一線道自然車子壅堵行駛緩慢，且地面坑坑洼窪，又傷輪胎還吃土。

從Walnut Grove去往New道之間的山谷大道現有地面挖出兩吋空間，再重新...
從Walnut Grove去往New道之間的山谷大道現有地面挖出兩吋空間，再重新鋪路。（記者張宏／攝影）

華人孫先生13日上午去聖蓋博山谷大道的希爾頓酒店，也是堵了很久才到。他說，開始以為是周末車多才這樣，後來發現是修路，不僅堵車，道路兩旁還不能停車。每次這種時候就要感慨美國效率低下。

聖蓋博市議員丁言愉表示，這是政府道路修繕的一部分，不是單純的修補而是比較大型的修繕。山谷大道預計施工一周時間，在19日會完工，主要施工時間都在白天，因此可能會造成道路往來的交通堵塞，希望大家能體諒，盡可能避開修路的路段，減少不必要的等待。這次大規模道路修繕，政府選擇更節省成本的回收方式，將原有的地面材質回收再搭配可持續的材質，且現有地面挖出兩吋空間，然後再分成兩層填補修復，這樣會讓地面更加持久耐用，希望未來十年以上都無需再修路擾民。於此同時，城市Broadway道路也在修復，這個是和縣政府一起合作完成的項目。

聖蓋博 華人

上一則

川普遇襲震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

下一則

亞市民宅灌木叢藏攝像機 影像傳雲端

延伸閱讀

聖蓋博市將與新北市板橋區締結姊妹市

聖蓋博市將與新北市板橋區締結姊妹市
騎單車搶劫路人 布碌崙華社上個月發生至少9起

騎單車搶劫路人 布碌崙華社上個月發生至少9起
布碌崙8大道華童爬上屋頂玩耍 民眾嚇傻

布碌崙8大道華童爬上屋頂玩耍 民眾嚇傻
三軍儀隊 7/15撤出中正紀念堂大廳

三軍儀隊 7/15撤出中正紀念堂大廳
洛杉磯馬拉松追星記

洛杉磯馬拉松追星記
當義工清掃街區 曲怡文籲一起來

當義工清掃街區 曲怡文籲一起來

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
7月5日，一艘大型輪船卡在了LAX附近行車的隧道。（LAXPD）

LAX機場擁堵加劇 「元兇」竟是艘大船

2024-07-08 14:59
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂