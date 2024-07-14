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鑽石吧中心整修 28至30日關閉3天

記者楊青／鑽石吧報導
鑽石吧中心因整修通風和空調系統，將於7月28日至30日關閉三天。（鑽石吧中心）
鑽石吧中心因整修通風和空調系統，將於7月28日至30日關閉三天。（鑽石吧中心）

洛縣鑽石吧中心（Diamond Bar Center）因整修通風和空調系統，將於7月28日至30日關閉三天。為保證大眾安全，中心建築及附近停車場均在此期間停止使用，但所有步道仍將向公眾開放使用。施工期間鑽石吧中心原有的服務項目將通過市府辦公室或線上提供。

鑽石吧中心是聖蓋博谷人數最多的年長者組織、鑽石吧長青會常年活動的地方，也是鑽石吧長青會十多個興趣班每周活動的所在地。鑽石吧市府表示，在中心整修期間，包括娛樂登記、中心使用預訂和當地旅遊安排等，都將由市府辦公室幫忙。

其中娛樂登記可通過https://webtrac.diamondbarca.gov/wbwsc/webtrac.wsc/splash.html線上進行，民眾也可前往市政廳現場註冊登記。但在前往市政廳前，請致電公園和娛樂部門以確認工作人員是否有空，聯繫可洽909-839-7070，或[email protected]

有關鑽石吧中心預訂和參觀服務，在中心關閉期間，中心工作人員將透過電話909-839-7065，或[email protected]提供協助。如需預約參觀鑽石吧中心，可上網https://www.diamondbarca.gov/1019/Make-An-Appointment。鑽石吧中心將在7月31日恢復開放。

在中心整修期間，鑽石吧中心附近的健行步道仍將向民眾開放使用，但民眾將無法使用中心的衛生間或飲水機。

鑽石吧 洛縣 聖蓋博

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