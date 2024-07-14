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龍舟、時裝秀、才藝、歌舞表演… 洛市蓮花節熱鬧

記者沈瑋／洛杉磯市報導
今年蓮花節主題是菲律賓文化，模特們身著華麗的傳統服飾。（記者沈瑋／攝影）
今年蓮花節主題是菲律賓文化，模特們身著華麗的傳統服飾。（記者沈瑋／攝影）

由洛市休閒與公園局（Dept of Recreation and Parks）及洛杉磯蓮花節公司（LA Lotus Festival Inc.）主辦的第43屆蓮花節於13日（周六）中午在洛市迴聲公園（Echo Park）盛大開幕。公園內蓮花盛開，亞洲美食、龍舟比賽、時裝秀、才藝表演、放蓮花燈等，活動精彩紛呈，吸引數千民眾參加。

視頻：記者沈瑋

蓮花節兒童舞台節目精采。（記者沈瑋／攝影）
蓮花節兒童舞台節目精采。（記者沈瑋／攝影）

洛杉磯市長貝斯在蓮花節開幕儀式上致詞。（記者沈瑋／攝影）
洛杉磯市長貝斯在蓮花節開幕儀式上致詞。（記者沈瑋／攝影）

這是西岸最大的慶祝亞裔和太平洋島民文化活動之一，每年以一個亞洲國家為特色主題，今年的主賓國是菲律賓。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）出席了開幕儀式，她在致辭中表示，菲律賓社區是洛市的重要組成部分，很榮幸能在蓮花節上與大家一起慶祝。蓮花節展現了大家共同努力，美化公園和社區所能達到的成果。

方樹強議員在開幕儀式上向Leo Pandac博士頒發榮譽狀。（記者沈瑋／攝影）
方樹強議員在開幕儀式上向Leo Pandac博士頒發榮譽狀。（記者沈瑋／攝影）

加州眾議員方樹強（Mike Fong）感謝為本屆蓮花節成功舉辦而辛勤付出的工作人員以及蓮花節主席Leo Pandac博士。他表示，非常高興能與大家一起慶祝菲律賓的傳統文化和歷史。他還提起，自己在華埠上小學時曾在蓮花節上表演，後來在洛市市議會和市長辦公室工作時也參加過龍舟比賽，今天的活動喚起了許多美好的回憶。

迴聲公園湖上蓮花盛開，岸邊遊人如織。（記者沈瑋／攝影）
迴聲公園湖上蓮花盛開，岸邊遊人如織。（記者沈瑋／攝影）

本次蓮花節設有兩個舞台，一個為主舞台，上演菲律賓歌舞、特色時裝秀。模特們穿著華麗的菲律賓傳統服飾，展示了獨特的民族風情，主持人一一介紹服飾的來源、材質及工藝。另一個為兒童舞台，小朋友們的精彩才藝表演，吸引了眾多家庭觀看，場面溫馨熱鬧。

龍舟比賽已成蓮花節的傳統項目。比賽不僅展示了參賽者們的體力和技巧，更是強調了團隊合作和社區凝聚力的重要性。當天，從早到晚共有11支龍舟隊伍激烈競速，鼓聲此起彼伏，掌聲雷動。晚間還有放蓮花燈的活動（需要單獨購票），參與者將手捧可降解的蓮花燈，放入湖中祈願。

本屆蓮花節為期兩日，一直持續到14日（周日）晚8時，免費入場。地址為751 Echo Park Ave, Los Angeles, CA 90026，可在周圍街區停車。

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