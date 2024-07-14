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洛加大華女導演短片「尋魚」首映 談父輩美國夢

記者沈瑋／洛杉磯縣報導
陳煒霖(中)和一眾參與拍攝的好友參加棕櫚泉國際短片影展。（由陳煒霖提供）
陳煒霖(中)和一眾參與拍攝的好友參加棕櫚泉國際短片影展。（由陳煒霖提供）

華裔青年女導演陳煒霖（Jacqueline Chan）在洛杉磯加大（UCLA）電影學院的碩士畢業作品「尋魚」（Chan Is Fishing），上月在棕櫚泉國際短片影展（Palm Springs International ShortFest）舉行南加首映。本片攝於沙頓海（Salton Sea），講述了一個來自香港的移民漁夫在沙漠天堂尋找最佳釣點的故事。

陳煒霖表示，創作本片是受父親的故事啟發，他來自香港，平時喜歡釣魚。她坦言，在拍攝本片之前其實並不理解父輩追尋美國夢的意義，在她看來，「美國夢」更像是一種人造的、構建出來的幻想。她選擇去沙頓海拍攝，正是因為它和美國夢有諸多相似之處──曾經充滿希望，現在一片狼籍。

美籍印尼華裔古苑凱在「尋魚」中飾演漁夫。（由陳煒霖提供）
美籍印尼華裔古苑凱在「尋魚」中飾演漁夫。（由陳煒霖提供）

沙頓海是1950、1960年代的度假和遊釣勝地，每年吸引大批遊客，但在1970、1980年代因自然環境的改變而逐漸荒廢，魚類和鳥類大量死亡，現在難聞的硫磺氣味仍舊經久不散。她在拍攝的最後一天，甚至還遭遇了停電，據說這在當地是司空見慣的事。而棕櫚泉也視作一個人為構建出來的「沙漠天堂」，與本片隱隱呼應。

本片主演古苑凱（Kaidy Kuna）是美籍印尼華裔，為演好漁夫特地練習了釣魚。本片後期配的旁白，則是陳煒霖特地請她父親錄製的。她笑言，她和父親當天其實趕著要去喝早茶，因此就在車裡用錄音設備錄的，但效果不錯。父親為此激動不已，她不得不讓他唸得冷靜一點。

她還介紹說，影片一共拍攝了兩天半，拍攝團隊很小，僅七人，都是她在洛加大及聖地牙哥加大的同學和好朋友，每個人都身兼數職，比如同為導演專業畢業的宋金穗，不僅兼任美術設計和服裝設計，還擔任了剪輯師。

拍攝完成後，陳煒霖對追尋美國夢有了新的理解──儘管追逐這樣一個難以實現的目標，在她看來似乎顯得有些天真和愚蠢，但追尋這一行為本身卻是堅定不移、異常強大的。在多元文化背景濃厚的舊金山出生並長大的她，一直都致力於通過電影這一媒介，講述那些獨特卻普遍存在的亞裔美國人的故事。

釣魚 香港 華裔

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