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2028洛杉磯奧運 長堤卡森挑大梁

洛杉磯訊
卡森尊嚴健康體育公園（Dignity Health Sports Park），則將負責2028洛杉磯奧運會彎道自行車比賽、曲棍球、欖球賽和網球賽賽事。（Dignity Health Sports Park）
卡森尊嚴健康體育公園（Dignity Health Sports Park），則將負責2028洛杉磯奧運會彎道自行車比賽、曲棍球、欖球賽和網球賽賽事。（Dignity Health Sports Park）

洛杉磯2028年夏季奧運會和殘運會籌委會LA28辦公室，12日公布2028年洛杉磯奧運會和殘運會的比賽場館名單及比賽項目，十多處比賽場館分別位於洛杉磯、卡森和長堤，部分場館曾在1932和1984年洛杉磯奧運會上使用，部分場館則是近年新建的國家級體育訓練和比賽中心。

LA28辦公室表示，除了跳水、體操和田徑之外，本次奧運會還將有七項在洛杉磯Figueroa大道市中心與南加大附近Exposition Park之間的多個體育場館舉辦。

羽毛球比賽將在南加大體育中心舉行，南加大體育中心也是南加大籃球隊和排球隊的訓練中心。1984年曾作為奧運會媒體中心的洛杉磯會展中心，將負責2028奧運會擊劍、柔道、乒乓球、跆拳道和摔跤等五個項目的比賽。

洛杉磯市孔雀劇場（Peacock Theater）將舉辦舉重比賽，里維拉鄉村俱樂部（The Riviera Country Club）將成為本届奧運會高爾夫賽場。該高爾夫鄉村俱樂部因多年來舉辦洛杉磯PGA巡迴賽、曾主辦美國高球公開賽、美國PGA錦標賽、美國高球常青公開賽和NCAA錦標賽而廣為人知。

洛杉磯銀河隊的主場、卡森尊嚴健康體育公園（Dignity Health Sports Park），則將負責彎道自行車比賽、曲棍球、欖球賽和網球賽賽事。LA28表示，卡森體育公園的自行車館是美國官方奧運訓練場，也是美國自行車協會國家田徑和自行車項目的主場賽道。目前用作洛杉磯銀河訓練場的球場屆時將被改造成曲棍球場地。卡森體育公園的網球中心也是美國網球協會的高績效培訓中心，常年舉辦各種職業女子網球錦標賽和錦標賽。

長堤市也將在2028年夏季奧運會上擔當大樑。長堤體育場（Long Beach Arena）將負責手球比賽，春季獨木舟和賽艇比賽在長堤海洋體育場（Marine Stadium）舉行，帆船將在貝爾蒙特海岸（Belmont Shore）舉行，長堤會展中心的臨時水上運動中心將負責水球比賽，馬拉松游泳和鐵人三項賽將在長堤阿拉米托斯海灘沿岸（Alamitos Beach）舉行。

洛杉磯海邊Pacific Palisades的里維拉鄉村俱樂部（The Rivi...
洛杉磯海邊Pacific Palisades的里維拉鄉村俱樂部（The Riviera Country Club）將成爲2028奧運會高爾夫賽場。（The Riviera Country Club）
洛杉磯會展中心將負責2028奧運會擊劍、柔道、乒乓球、跆拳道和摔跤等五個項目的比...
洛杉磯會展中心將負責2028奧運會擊劍、柔道、乒乓球、跆拳道和摔跤等五個項目的比賽。（洛杉磯會展中心）

洛杉磯 奧運 南加大

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