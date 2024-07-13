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研討:AI伴隨總統大選 信息真偽難辨

記者楊青╱洛杉磯報導
華人平權行動專案經理Jinxia Niu。（記者楊青╱攝影）
華人平權行動專案經理Jinxia Niu。（記者楊青╱攝影）

進入倒數四個月的2024年美國總統大選，將是史上首次有人工智能AI伴隨的總統大選。少數族裔媒體中心12日舉辦《人工智能有可能破壞選舉穩定性---少數族裔成為假圖像的目標》的專題研討，與會專家認為，AI對大選的影響不僅愈來愈多，且愈來愈容易，因為虛假信息的製造和傳播以前可能需要一個團隊，但現在只要幾次點擊能夠完成，突飛猛進的AI技術，也使得民眾更難判斷包括圖片和視頻在內的信息真偽。

加州共同事業組織執行董事Jonathan Mehta Stein表示，AI有很多積極正面影響，比如預測犯罪發生地點、研究風能的利用和發展趨勢、城市建設的發展趨勢等。但與此同時，AI也可能帶來許多問題，影響整個國家和社會，比如2023年5月社交平台就曾出現一張AI圖片，顯示五角大廈遭到襲擊，立即導致美國股市大跌；前總統川普和疫情專家佛奇擁抱的圖片也是AI生成。他認為，隨著總統大選接近，大量AI圖片和視頻會參雜在選舉信息中，難辨真假，比如利用AI輕易移花接木製作各種圖片和視頻為候選人助選，或用選舉人聲音製作錄音和廣告，攻擊對方陣營候選人等。地方選舉也存在風險，比如一張AI合成、帶著手銬的市議員假照片，就可能讓候選人失去很多選民，很難發現這些深度造假的圖片。

華人平權行動專案經理牛金霞（Jinxia Niu）表示，在過去12個月中，他們從各種媒體和社群平台搜集到的AI虛假信息多達600條，有些是中文網紅創造，有些則是在英文平台傳播。AI虛假信息被揭穿後，很多英文媒體撤銷了這些文本，但少數族裔媒體很少做後續的撤銷處理。她表示，抑制AI虛假信息的傳播最大的挑戰是，即便發現這些虛假信息圖片和視頻，也很難追蹤其源頭；其次是少數族裔社區對AI作假的認識很少，尤其是英語不好的年長者，對AI虛假信息的免疫力幾乎為零，這也是AI詐騙在華人和亞裔年長者人群中屢屢得手的原因之一。

CrowdTangle的共同創辦人和前執行長Brandon Silverman認為，AI的影響不分族裔。一些人認為有些信息誤導民眾，但是這些信息並未在法律和規則上構成錯誤，比如有些人說月亮是由奶酪做的，這種說法就很難讓監控平台去對它採取什麼懲罰，很多言論有灰色地帶。他認為，一些人用AI生成的圖片和視頻也可能是覺得新鮮和好玩，並不代表他們有意傳遞虛假信息。

他認為，全世界發展AI勢不可擋，AI可能很快改變所有行業，也改變生活的方方面面，關鍵是要怎麼去管理它，要避免民眾對AI信息傳播的誤解，政府應該儘快立法，包括AI生成的文字、圖片、視頻等等，都應該立法要求製作者做出聲明，告知民眾。

加州共同事業組織執行董事Jonathan Mehta Stein。（記者楊青/攝...
加州共同事業組織執行董事Jonathan Mehta Stein。（記者楊青/攝影）
CrowdTangle（現為Meta所有）前執行長兼聯合創辦人Brandon S...
CrowdTangle（現為Meta所有）前執行長兼聯合創辦人Brandon Silverman。（記者楊青/攝影）

AI 美國總統大選 人工智能

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