5台灣青少棒球隊 將抵灣區轉機

高雄高苑工商在小馬聯盟亞太錦標賽擊敗菲律賓，獲得來美參與錦標賽門票。（受訪者提供）

舊金山灣區 因地理位置方便轉機，成為台灣球隊前往世界大賽 的中轉站。北美台灣一級棒聯盟宣布，今年暑假將破紀錄接待飛抵灣區的台灣棒球隊，總計為四隊台灣國家代表隊以及訓練賽一隊，兩隊前往參與少年棒球聯盟世界大賽（Little League World Series）的桃園新明國中與桃園龜山國小，雖然僅有在舊金山短暫轉機停留，但北美台灣一級棒聯盟也將到機場為台灣棒球隊加油打氣，其中還安排球隊舊金山市區半日遊。

台南民德國中棒球隊教練蔡清璿表示，球隊將代表台灣參加小馬聯盟的世界青少棒錦標賽，這次在舊金山的停留時間，主要是為球員調整時差，這對球隊即將面對的賽事有相當大的幫助，非常感謝各界僑胞的協助。

在亞太區錦標賽的冠軍賽中，高雄高苑工商以24比1的佳績，提前在第六局擊敗菲律賓，取得前往美國參賽資格。高雄高苑工商棒球隊教練林樺慶表示，希望在美僑胞踴躍到場為台灣球員加油，球隊也將盡全力取得最好的成績，球員很多都是第一次到美國，非常感謝高雄市政府以及各界人士的幫忙下，才能讓球隊前往小馬聯盟世界青棒錦標賽，這也是高雄市睽違22年再度拿到亞太冠軍。

北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）表示，大部分的球員都是第一次踏上美國的土地，在此之前並沒有機會與美國的球隊切磋球技，每個球隊的來訪，聯盟都會盡力接待他們，讓球隊在前往世界大賽前，調整好時差，並與灣區棒球隊做暖身賽，希望這幾隊都能拿到冠軍，回程轉機舊金山時，能慶祝一番。

陳文澤還提到，各隊台灣棒球隊對於難得來到灣區，都有一個心願，希望能夠前往輝達（Nivida）位在矽谷的總部參訪，陳文澤表示，這部分也將盡量做安排，盡可能完成小將們的心願。