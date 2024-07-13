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上海羽協訓練營 與洛杉磯青少年友誼賽交流

記者張宏／洛杉磯報導
上海羽毛球協會帶領洛杉磯賽事訓練營成員11日在歐溫岱（Irwindale）ERBC羽毛球球館和本地青少年進行友誼賽和技術交流。（記者張宏／攝影）
上海羽毛球協會帶領洛杉磯賽事訓練營成員11日在歐溫岱（Irwindale）ERBC羽毛球球館和本地青少年進行友誼賽和技術交流。（記者張宏／攝影）

上海羽毛球協會帶領洛杉磯賽事訓練營成員，11日在歐溫岱（Irwindale）ERBC羽毛球球館和本地青少年進行友誼賽和技術交流，洛杉磯羽毛球俱樂部表示歡迎，希望共同努力，在美國推廣羽毛球運動。

上海羽協副會長駱奇和秘書長鈕佳平帶隊，在洛杉磯當地展開一系列交流活動。駱奇表示，通過體育交流促進中美青少年之間友誼和文化互通。羽毛球不僅能提高身體素質，更能增進對外交流，這場友誼賽看到美國當地孩子的羽毛球水平不錯 ，想邀請他們來中國參加高水平的羽毛球訓練。中美青少年可合作競技，為兩國民間交流搭建橋樑。

雙方隊員交換禮物，上海隊員贈送具有中國特色的紀念品，洛杉磯隊員則回贈象徵洛杉磯文...
雙方隊員交換禮物，上海隊員贈送具有中國特色的紀念品，洛杉磯隊員則回贈象徵洛杉磯文化的禮物，場面溫馨熱鬧。（記者張宏／攝影）

活動現場雙方隊員還交換禮物，上海隊員贈送具有中國特色的紀念品，洛杉磯隊員則回贈象徵洛杉磯文化的禮物，場面溫馨熱鬧。中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太珏和領事毛勤出席歡迎儀式。王太珏表示，他對訓練營成員到來表示歡迎，體育交流是很好的民間外交形式，促進中美關係發展。中國政府現在為外籍人士入境提供很多便利，簡化簽證手續，也希望本地羽毛球俱樂部也能帶這裡的孩子去中國，和當地同齡人交流。

通過此次活動，參賽雙方都收穫頗豐，不僅提升了技藝，更加深了對彼此文化的理解和尊重...
通過此次活動，參賽雙方都收穫頗豐，不僅提升了技藝，更加深了對彼此文化的理解和尊重。（記者張宏／攝影）

美國華人體育家協會會長李樺表示，今年是奧運年，很高興看到中美青少年開展體育交流，疫情恢復正常後，兩國體育交流日益頻繁，最近也剛舉辦完兩國青少年的排球交流，希望未來兩地開展更多體育交流互訪活動。

賽事主辦方曼哈頓海灘城市羽毛球俱樂部主席李紅表示，曼哈頓海灘羽毛球俱樂部成立於1936年，是美國最早一批的羽毛球俱樂部，球會創始人的兒子、前會長Dede Tran也來到活動現場。目前美國羽毛球的發展狀態還是比較初期，孩子打球的費用基本都是自費，羽毛球在美國還很難作為職業。希望通過和中國羽毛球協會的交流，能提升美國羽毛球的水平和地位。

活動主辦方羽毛球世界冠軍陳穎表示，活動不僅展示青少年羽毛球選手們風采，更為中美青少年搭建一個交流和成長的平台。通過此次活動，參賽雙方都收穫頗豐，不僅提升技藝，更加深了對彼此文化的理解和尊重。未來將繼續加強體育交流，共同為推動中美青少年友誼做出貢獻。

洛杉磯 曼哈頓 疫情

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