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南加大專盃橋牌論對邀請賽20日登場 邀華洋好手參加

記者張宏／洛杉磯報導
南加州中國大專院校聯合校友會將於20日與長堤市橋藝中心（Long Beach Bridge Center）共同舉辦第一屆大專盃橋牌論對邀請賽，邀請華洋橋牌好手參加。（主辦方提供）
南加州中國大專院校聯合校友會將於20日與長堤市橋藝中心（Long Beach Bridge Center）共同舉辦第一屆大專盃橋牌論對邀請賽，邀請華洋橋牌好手參加。（主辦方提供）

加州中國大專院校聯合校友會將於20日與長堤市橋藝中心（Long Beach Bridge Center）共同舉辦第一屆大專盃橋牌論對邀請賽，邀請華洋橋牌好手參加，選手有獎杯獎品，參與者有精美伴手禮和抽獎禮品。

活動由去年底剛復會的南加州成功大學校友會籌辦，南加大專校友會會長吳典龍表示，南加成功大學校友會自2018年起，曾連續六年與長堤市橋藝中心攜手合作，成功舉辦過多次大型橋牌邀請賽活動，致力推廣橋藝。2022年時超過16萬名會員的美國橋牌協會（ACBL）曾在其專業雜誌「Bulletin月刊」Club News專欄，以半頁彩色篇幅報導舉辦橋賽有成的事績。今年由擁有42個會員校友會的大專校友會接棒主辦這場橋牌盛會，相信更能帶領深耕主流的風潮。

活動召集人程東海與籌備委員會主席梁建文介紹，約五成參賽者為來自主流社區的橋藝好手，將是一場華裔與主流橋藝人士溫馨又熱烈互動的橋牌盛會。長堤市橋藝中心特別為邀請賽優勝橋手，提供升等的ACBL橋牌正點獎勵。入場費用是洛杉磯橋賽優惠入場費，大專校友會將捐贈全部入場費所得給長堤市橋藝中心基金會，作為繼續推廣橋藝教育使用，並將為比賽成績最佳的前12對優勝橋手，提供特別表揚獎。

大專校友會還將在比賽現場提供美味點心飲料及精美伴手禮，為參賽橋手們加油打氣。國泰銀行也贊助多項精美抽獎禮品，如金龍硫璃珍藏品、可調性桌上型手機座、袖珍保溫瓶、手提式保溫袋等，增加比賽樂趣並鼓勵參賽選手創造佳績。

負責籌辦橋牌賽的南加州成功大學校友會會長葉旭旻表示，橋藝是一項結合腦力、理性、互動、專注力、運動精神與友好交流等元素的益智遊戲，呼籲大家多多參與橋牌遊戲，成為橋牌玩家。他也期待藉由此項活動與主流橋藝界人士互動，促進雙方文化融合。由於邀請賽名額有限，凡有興趣參賽者，請儘速與梁建文（[email protected]）或吳昌慧（[email protected]）聯絡報名。

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