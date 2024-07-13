南加中國大專聯合校友會 卡拉OK歌唱大賽報名

南加州中國大專院校聯合校友會11日在僑教中心舉辦記者會，宣布將展開第30屆大專杯卡拉 OK歌唱大賽報名活動。（記者張宏／攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會11日在僑教中心舉辦記者會，宣布將展開第30屆大專盃卡拉OK歌唱大賽報名活動，8月17日和18日初賽，9月14日決賽。今年正值30屆，比賽主題精神為「歌唱美化人生，音樂詮釋夢想」。

校友會會長吳典龍表示，南加大 專校友會舉辦的大專盃卡拉OK比賽是南加社區盛事，舉辦比賽的初衷是以歌會友，團結各位校友，積極促進學校之間的情感聯繫。去年比賽現場觀眾座無虛席，有超過600名觀眾前來欣賞表演。今年是淡江大學校友會作為召集學校，希望透過歌聲來美化人生及完成夢想。

總幹事林慧懿表示，比賽共分為社會組及校友組兩組，﻿﻿﻿社會組是為提升社會歌唱水準及興趣而辦，分為長青組（65歲以上）、青年組（無年齡限制）及雙人組（無年齡限制）三小組進行，不分男女性別，歡迎社會人士踴躍報名參加比賽。但凡是出過商業音樂片或多媒體者，或以歌唱為全職者不得參賽。

﻿﻿﻿校友組則是為促進大專聯合校友會各校友和社會大眾聯誼及提高歌唱水準興趣而辦，比賽分為男子新人組、女子新人組、男子組、女子組及雙人組共五小組進行，會員校友會校友、配偶、子女不分年齡，均可由所屬該校友會長簽名核實，即可報名參加；但嚴禁代唱槍手，如經檢舉屬實，取消資格，且得獎名次由下一名遞補。

﻿﻿﻿理事長李建德介紹說，獎勵辦法是不論社會組及校友組，每組各取冠亞季軍各一組及優勝數名（視決賽入圍 人數而定），每位均獲得獎盃一座及獎金不等。冠軍是400元，亞軍300元，季軍200元，優勝50元。﻿﻿﻿校友會團體獎名次，由會員校友會得分總積分排名決定。本項比賽由大會聘請知名評審，以電腦計分程式排列名次，並以加權名次得出總積分，再公開公布入圍或得獎名單。

洛杉磯華僑文教中心主任陳敏永出席表示，大專盃校際卡拉OK歌唱大賽是每年社區活動重頭戲之一，多年來獲得社區歡迎，希望今年選手積極參與且超常發揮。報名詳情可登錄http://www.jcuaa.org查詢。