西柯汶那市罷免市議員吳桐淮失敗

華裔市議員吳桐淮（左一）在社區活動上與參與者合影。（Tony Wu臉書）

南加州洛杉磯 縣西柯汶那市（West Covina）一個社區政治行動團體，於2024年2月初發起針對華裔市議員吳桐淮（Tony Wu）的罷免 行動，持續數個月徵集支持者簽名後，宣布未獲得足夠選民支持，罷免行動失敗。吳桐淮表示，罷免行動失敗，說明他已往施政和改革是受到廣大選民支持。今後凡是有利城市發展的策略，他還是會大膽去推動和實施。

根據西柯汶那市11日提供資訊，該市於7月10日接到罷免吳桐淮政治行動委員會通知，稱不會提交罷免請願書，理由是該委員會表示徵集支持者簽名數量不足。因此罷免程序將不會繼續進行。

政治行動委員會於2024年2月8日向市府書記官提交了罷免市議員吳桐淮的意圖通知，吳桐淮代表市議會第五選區。當時根據選舉法相關條款，市書記處發出通知，給與政治行動委員會120天時間用於徵集簽名並提交所需簽名數量。選舉法規設定的簽名門檻是第五選區註冊選民的20%。

另據聖蓋博谷論壇報表示，政治行動委員會財務主管Steve Bennett在發出信中指出，「在過去幾個月中，我們與很多人交流，這些人和我們有相同的感受，並對現在有這麼多選民了解到更多關於市議會以及市府發生事情感到鼓舞。」據稱，這次罷免行動原本要徵集到大約2500人簽名，但最終尚缺簽名有數百個。導致罷免行動無法繼續進行，意味著以失敗告終。

政治行動委員會曾在網站上羅列罷免吳桐淮的理由，包括對城市財務造成損失，遭洛杉磯縣警長辦公室調查，違反Brown Act，即違反加州規定的政府議事程序公開透明要求，還有推動成立西柯汶那衛生局以及支持危險廢物填埋場，以及重新開發市區中心部分地區等。

在政治行動委員會徵集簽名傳單上指出，罷免行動目的是糾正不當行為，恢復信任。

吳桐淮對世界日報表示，所謂政治行動委員會發起罷免行動羅列罷免理由都是編造的，沒有事實依據。由於罷免行動受利益團體驅使，最終並沒有得到廣大選民支持。

吳桐淮指出，改革施政一定會得罪某些特殊利益團體，遭到反對和抵制。但如果作為民意代表害怕得罪利益團體，就無法從政了。罷免行動失敗說明他已往施政是受到廣大選民支持的。今後他還會繼續大膽改革，有利城市發展的策略和方向就要去堅持，大膽地去推行。