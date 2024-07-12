租車出遊小心有「坑」 還車前先拍照存證

NU Car Rentals在評價網站Yelp上的得分為1.6，其中一星的比例壓倒性地高。（取自Yelp網站）

來自西雅圖的Licsun Wong（音譯，黃小姐）與幾名朋友來到洛杉磯地區度周末，並前往六旗魔術山樂園（Six Flags Magic Mountain）等地遊玩。這群20多歲的年輕人因為叫Uber太貴，決定向Nu Car Rental廉價租車 ，原本說好的租金 80元，但收到信用卡 帳單時卻變成500元，最後只好求助KNBC I-Team。

黃小姐告訴I-Team，她收到大通銀行（Chase）的信用卡帳單後才發現，租車費用暴增到500元。先向Nu Car詢問後，對方說她們租車後造成損害，不願退款但又一直未提證據。

黃小姐只好轉向Chase，沒想到銀行竟然不受理爭議款項的申請。最後她只好求助於媒體力量。

結果在I-Team出面後，雖然Chase仍然堅持，沒有足夠證據足以撤銷Nu Car的收費，但在網路評價很不好的Nu Car卻立刻退款500元，並稱「作業失誤的員工已經離職」。

黃小姐在過程中發現，在消費評價網站Yelp上，Nu Car的評價非常不好，許多客戶訂了車卻取不到同款車，或是Nu Car承諾會免費升等、事後卻收了升等費。「原來我不是唯一的受害者」，她說，她的故事正好可以當成夏日出遊的反面教材：還車時先照相存證。

I-Team的建議則是，碰到信用卡扣款爭議，第一先與店家協商。第二告知店家將申請信用卡爭議款項，因為爭議款項店家要另外花錢，不少公司態度會軟化；最後是提出證據，要求發卡銀行取消或列為爭議款項。