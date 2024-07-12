想租電動車旅行兼試駕 3件事要注意

特斯拉的超級充電樁，可縮短充電時間。(取自Tesla官網)

你對電動車 感興趣，但還沒準備好購買嗎？租用電動車可以讓你體驗一下它的感覺，而且一些汽車租賃公司正在提供折扣。

然而，要有一個順利的電動車體驗，尤其是如果為了度假而租車 ，那就需要相當多的計畫，因為快速充電站雖然比四年前多了，但仍然不像加油站那樣普遍。

1.適合定點短程旅行

西雅圖時報報導，目前，電動車可能最適合長周末或規畫待在一個地方並進行短途旅行的行程，而不是一個跨越全國的漫長旅行。

報導指出，大多數電動車車主會在家裡安裝專用電源插座，可以在夜間為車輛充電，這樣就不必擔心找不到公共充電站。但是，如果租用電動車旅行，就要在預期行駛路線上標出充電站的位置。

2.先找好充電站位置

根據聯邦政府的數據，目前全美有約7萬個公共充電站，配備18萬6000個充電接口或充電樁。但重點在於它們並不是均勻地分布。可以在幾分鐘內而非幾小時內為電池充電的快速充電器，通常集中在東海岸和西海岸以及德州的部分地區。

汽車業主組織AAA的汽車工程和行業關係總監布蘭農（Greg Brannon）表示，開電動車進行長途旅行，可能會增加車主在車上的時間20%到30%，主要是因為需要找到充電器，並等待電池充滿。在需求高的地區，還可能需要排隊等待快速充電接口的空位。

布蘭農指出，電動車在長途旅行中表現不佳，特別是租用的汽車品牌不是特斯拉 ，因為特斯拉擁有最廣泛的快速充電網絡。一些非特斯拉的車輛，可以使用一些特斯拉超級充電站，但需要特殊的充電適配器，這並不廣泛可用。

目前電動車的中位數續航里程約為每次充電270哩，當然，續航里程還要取決於電池類型、路況、溫度和駕駛風格。非常熱或非常冷的天氣會影響續航哩程；而且，與燃油車在高速公路駕駛中通常獲得更高的每加侖里程數不同，由於電動車的運行方式，電動車在高速公路上可能會有較低的續航哩程。

3.善用租車公司折扣

如果這些複雜性沒有嚇退你，那麼現在可能是嘗試電動車的好時機，因為一些公司正在提供促銷優惠來鼓勵租賃。大型租車公司在電動車方面經歷了一些起伏。例如，Hertz今年表示，由於電動車的價值下降速度超出預期，而且需求低於預期，因此將減少其電動車隊。Hertz在一封電子郵件中表示，它提供資源來幫助新電動車司機學習，並以與燃油車相當的價格提供多款電動車型。

例如在波士頓地區，一家租車公司（Budget）向原本預訂傳統汽車改為電動車的租車者提供50%的折扣。Budget指出，我們發現電動車租賃對那些能夠在旅途中做好充電計畫的客戶最具吸引力。