抗衡47號修正案 紐森最後時刻放棄

加州州長紐森與一些民主黨州立法者共同起草了一份提案，意圖與「減少遊民、濫毒、及偷竊加州提案」在11月的選票上競爭。但最終他在投票前的最後一晚決定撤回。（本報檔案照）

改革廣受爭議的加州 47號法案的倡議，即減少遊民 、濫毒、及偷竊加州提案 （Homelessness, Drug Addiction, and Theft Reduction Act，選票上編號為36號），在經歷一波三折後，終於掃清前方障礙，成為出現在11月選票上的唯一相關提案。當然，最終是否能成為法律生效，仍需要選民決定。

加州州長紐森 日前撤回將另一個解決犯罪問題提案加入11月選票的計畫。該提案由紐森和一些民主黨州立法者共同起草，對毒販和慣犯增加新刑罰。州立法者原本會進行投票表決，但州長卻在那之前主動放棄。

紐森在一份聲明中表示，他想要對該措施做出一些改變，這將使他和立法機關無法關鍵期限內將其納入選票。

KCRA 3電視台指出，在紐森競選團隊宣布他上周在白宮與總統拜登和其他民主黨州長舉行的會議後不久，便有三名消息人士透露了這項計畫被取消。而之前的周末，紐森還在為他的提案拉票。

不過KCRA 3的消息人士透露，州長沒有完全專注於將該提案納入選票，也未能建立一個執法團體聯盟來支持該措施。值得注意的是，紐森的首席幕威廉森（Dana Williamson）是在2014年時推動47號法案通過的主要支持者。

紐森的提案的用意在與收集到90萬簽名被納入11月選票的「減少遊民、濫毒、及偷竊加州提案 」競爭。後者將更為廣泛地增加對毒販和慣犯的處罰。

「減少遊民、濫毒、及偷竊加州提案 」的支持者認為，州長在最後限期前提出提案，純粹是政治遊戲，意圖迷惑選民。拖垮他們的提案，很可能將導致兩提案均敗北。又或他們的提案獲得較少票數，被全部作廢。

甚至舊金山紀事報亦刋登評論文章，抨擊民主黨高層這妄顧民主精神，破壞加州聲譽的行動。

減少遊民、濫毒、及偷竊提案外展總監李少敏表示，我們歡迎撤回的決定，這並非黨派問題，而是社會安全的重大問題。

實際上，這已經不是第一個企圖阻止「減少遊民、濫毒、及偷竊加州提案 」通過的行動。上個月，選務處剛剛宣布正式將其納入11月選票。加州民主黨就推出與公共安全相關的立法計畫，並以與投票倡議的提案在法律上會發生衝突為由，在14項公共安全相關提案中添加失效條款（Inoperability Clause，亦稱為毒藥條款），企圖讓選民在兩套改革47號法案的提案中二選一。不過最後因票數不足，被廹放棄。

減少遊民、濫毒、及偷竊加州提案在選票上為36號（Proposition 36）需要在11月獲得超過一半的贊成票，才能夠通過成為立法。