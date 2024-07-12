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洛杉磯6家餐廳登上米其林指南 亞洲美食進榜

洛杉磯訊
「Danbi」的蘑菇拌飯。（Danbi官網）
「Danbi」的蘑菇拌飯。（Danbi官網）

世界上最受認可的餐廳評鑑標準之一的「米其林指南」（Michelin Guide），7月10日新增13家加州餐廳，其中6家位於洛杉磯。

儘管這些推薦不如米其林其他備受追捧的評級，但被列入該指南可能會在頒獎季獲「必比登推介」或米其林星級。這本不斷變化的餐飲指南自1926年開始評論餐廳，並在一年中不定期增加新的推薦餐廳。洛杉磯新增的米其林指南餐廳包括Barra Santos、Danbi、Grá、Leopardo、Mae Malai Thai House of Noodles 和 Stella。

「Barra Santos」是一家位於Cyprus Park的小型餐廳，不接受預訂，由主廚兼店主Mike Santos創辦，專注於葡萄牙美食。米其林評論稱：這家店內的「許多菜餚適合分享，包括鹽鱈魚餅、炭烤捲心菜配白豆和伊比利亞豬肉，以及大蒜黃油醬。」

位於韓國城的「Danbi」在韓語中意為「甘甜的雨」，因主廚Lareine Ko的「蘑菇拌飯配新鮮蔬菜，以及配有奶油明太子醬的香脆扇貝煎餅」而受到關注。米其林也稱讚了另一位主廚Isabell Manibusan的糕點，包括香蕉牛奶雲配焦糖蛋白霜和香蕉牛奶英式奶油醬，以及韓式蒙布朗蛋糕。

著名的米其林雙星餐廳「Saison」的主廚Joshua Skenes，因「Leopardo」餐廳而上榜米其林指南。Skenes的餐廳以海鮮為主，也提供一些披薩。米其林建議客人「組團前來品嚐各種菜品，從脆皮紅燧石華夫餅配博迪耶黃油和楓糖漿開始，奢侈的話還可以加上陳年六個月的奧西特拉魚子醬配鄉村培根鹽。 」

洛杉磯六家新上榜米其林指南餐廳 資料來源：米其林指南
洛杉磯六家新上榜米其林指南餐廳 資料來源：米其林指南

位於Echo Park的「Pizzeria Grá」因其專注於發酵工藝的酸麵包披薩、季節性醃製蔬菜和發酵飲品而受到讚賞。米其林評論道：「經典的辣香腸披薩永遠是王道，但像是加入羅勒和咖啡蜜漿的Stracciatella和Prosciutto 這樣的硬菜也值得一試。」

「Mae Malai Thai House of Noodles」的招牌船麵。（...
「Mae Malai Thai House of Noodles」的招牌船麵。（取自Instagram)

Malai Data旗下的「Mae Malai Thai House of Noodles」曾是一家流動餐廳，現在位於東好萊塢的一家小商場內，因其「濃厚、強烈的肉湯和顧客可選擇的豬肉或牛肉、麵條類型和香料等級」的船麵而獲得好評。炒菜也同樣獲得許多食客的親睞，例如辛辣的聖羅勒炒豬肉、甜椒和綠豆。

位於西好萊塢的兩層義大利餐廳「Stella」因其「lardo di Colonanta」和「su filindeu」菜品入選。「lardo di Colonanta」是一道薄片柔軟豬油配草莓、極薄的卡喬卡瓦洛奶酪和苦艾酒醋的菜餚；「su filindeu」則是一道令人印象深刻的義大利麵菜，手工拉伸的麵條煮在骨湯中，配有燉羊頸和甜佩科里諾奶酪。

其他獲得米其林推薦的南加州餐廳包括位於Healdsburg的「Molti Amici」、聖地牙哥（San Diego）拉荷雅（La Jolla）的「Ambrogio by Acquerello」和南加州聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的「Silvers Omakase」。

加州 義大利 南加

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