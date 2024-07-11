闖富人豪宅 賊偷50只百萬名表

竊賊洗劫了屋主路易斯的珍藏手表，包括圖中的兩隻百達翡麗。（KTLA電視台畫面）

7月9日，一群竊賊闖入洛杉磯 富人區好萊塢 山（Hollywood Hills）的一處住宅，將住宅內值錢物品洗劫一空，被盜的財產價值數百萬元。令房主震驚且困惑，因為竊賊針對性作案目標明確，掌握值錢物品所在位置。

這起入室盜竊案的目標是位於Doheny Estates的一處住宅，發生在9日中午12時30分左右，房主路易斯（Luis）認為住宅提前被嫌犯鎖定成為被盜目標。案發當時鄰居給他打電話詢問他是否在家，並告知他的房屋正遭遇入侵竊案。

錄像顯示，竊賊打破了一扇巨大的落地玻璃窗闖了進去。他們顯然是有備而來，入室後迅速關閉了家中的警報系統並斷開了所有安全攝影機的連接。路易斯指出，竊賊們顯然很了解安全系統，「他們直接去媒體室禁用了網路，這讓他們獲得了免費通行證，因為所有攝影機都完全離線，大門會自動打開。」

路易斯的鄰居表示，有看到三名戴著滑雪面罩的男子跑出家門，開著一輛白色吉普切諾基SUV離開。路易斯說，「他們一共有三個人，一個人下了樓，一個人去解除安全系統，另一個人則去衣櫃裡搜刮財產。」

竊賊洗劫了路易斯的衣櫃，並帶走了他收藏的所有昂貴手表，近50只手表被盜，其中包括勞力士 (Rolex)、愛彼 (Audemars Piguet)、百達翡麗 (Patek Phillippe) 等奢華品牌，每隻手表的價格從幾萬到幾十萬不等。

路易斯指出，他收藏的所有百達翡麗表都被盜走，其中很多是非常稀有的款式。路易斯認為，竊賊確切地知道他擁有哪些手表以及手表所在的位置，這讓他十分不解。「他們知道家裡有什麼，這是我不明白的。因為我非常注重隱私，他們怎麼會迅速找到手表」。路易斯表示，在這起無恥竊盜事件發生後，他將投資 家庭安全系統進行重大升級。

該地區的鄰居對此次入室搶劫案也感到擔憂，並表示在過去的幾個月裡，該社區的幾棟房屋都有已經被竊賊洗劫一空。該社區位於地理位置優越的好萊塢山，獨棟房屋都價值不斐，富有的屋主們對系列盜竊案趕到不安。

竊案發生後，路易斯感到沮喪和緊張，但他相信嫌疑犯很快就會被抓獲。「要處理被盜的手表，你必須找到買家，」路易斯說，「手錶社群是一個非常緊密的社區，如果有50款手表高端手表進入市場，將是十分顯眼的舉動，應該很快能獲得消息。 」