我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

闖富人豪宅 賊偷50只百萬名表

洛杉磯訊
竊賊洗劫了屋主路易斯的珍藏手表，包括圖中的兩隻百達翡麗。（KTLA電視台畫面）
竊賊洗劫了屋主路易斯的珍藏手表，包括圖中的兩隻百達翡麗。（KTLA電視台畫面）

7月9日，一群竊賊闖入洛杉磯富人區好萊塢山（Hollywood Hills）的一處住宅，將住宅內值錢物品洗劫一空，被盜的財產價值數百萬元。令房主震驚且困惑，因為竊賊針對性作案目標明確，掌握值錢物品所在位置。

這起入室盜竊案的目標是位於Doheny Estates的一處住宅，發生在9日中午12時30分左右，房主路易斯（Luis）認為住宅提前被嫌犯鎖定成為被盜目標。案發當時鄰居給他打電話詢問他是否在家，並告知他的房屋正遭遇入侵竊案。

錄像顯示，竊賊打破了一扇巨大的落地玻璃窗闖了進去。他們顯然是有備而來，入室後迅速關閉了家中的警報系統並斷開了所有安全攝影機的連接。路易斯指出，竊賊們顯然很了解安全系統，「他們直接去媒體室禁用了網路，這讓他們獲得了免費通行證，因為所有攝影機都完全離線，大門會自動打開。」

路易斯的鄰居表示，有看到三名戴著滑雪面罩的男子跑出家門，開著一輛白色吉普切諾基SUV離開。路易斯說，「他們一共有三個人，一個人下了樓，一個人去解除安全系統，另一個人則去衣櫃裡搜刮財產。」

竊賊洗劫了路易斯的衣櫃，並帶走了他收藏的所有昂貴手表，近50只手表被盜，其中包括勞力士 (Rolex)、愛彼 (Audemars Piguet)、百達翡麗 (Patek Phillippe) 等奢華品牌，每隻手表的價格從幾萬到幾十萬不等。

路易斯指出，他收藏的所有百達翡麗表都被盜走，其中很多是非常稀有的款式。路易斯認為，竊賊確切地知道他擁有哪些手表以及手表所在的位置，這讓他十分不解。「他們知道家裡有什麼，這是我不明白的。因為我非常注重隱私，他們怎麼會迅速找到手表」。路易斯表示，在這起無恥竊盜事件發生後，他將投資家庭安全系統進行重大升級。

該地區的鄰居對此次入室搶劫案也感到擔憂，並表示在過去的幾個月裡，該社區的幾棟房屋都有已經被竊賊洗劫一空。該社區位於地理位置優越的好萊塢山，獨棟房屋都價值不斐，富有的屋主們對系列盜竊案趕到不安。

竊案發生後，路易斯感到沮喪和緊張，但他相信嫌疑犯很快就會被抓獲。「要處理被盜的手表，你必須找到買家，」路易斯說，「手錶社群是一個非常緊密的社區，如果有50款手表高端手表進入市場，將是十分顯眼的舉動，應該很快能獲得消息。 」

路易斯說，他擁有的每塊手表都有特定的序號和官方文件來驗證其真實性。他還指望嫌疑人在襲擊另一個房屋或家庭之前能盡快被抓獲，他們的作案手法也能被調查清楚。

洛杉磯富人區好萊塢山的一處住宅被洗劫，財產損失（KTLA電視台畫面）
洛杉磯富人區好萊塢山的一處住宅被洗劫，財產損失（KTLA電視台畫面）

好萊塢 投資 洛杉磯

上一則

速食業者夏令營美食吃到飽 歡迎21歲以上成年人

下一則

mRNA疫苗不含病毒活體 安全性更高

延伸閱讀

精準竊取50款名錶 好萊塢屋主困惑竊賊怎知寶藏

精準竊取50款名錶 好萊塢屋主困惑竊賊怎知寶藏
NBA／黃蜂裁掉射手小柯瑞 節省400萬美元

NBA／黃蜂裁掉射手小柯瑞 節省400萬美元
華郵執行長難止虧損又爆新聞倫理醜聞 恐難逃去職

華郵執行長難止虧損又爆新聞倫理醜聞 恐難逃去職
世界最醜汪星人 俄勒岡「狂野譚」堅韌求生奪冠

世界最醜汪星人 俄勒岡「狂野譚」堅韌求生奪冠
因新聞道德爭議遭反彈 華郵新總編輯不上任了

因新聞道德爭議遭反彈 華郵新總編輯不上任了
搶救美國新聞專業 美媒攜手報導華郵高層小報化

搶救美國新聞專業 美媒攜手報導華郵高層小報化

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利