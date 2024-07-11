mRNA疫苗不含病毒活體 安全性更高

相較於傳統疫苗含有減弱或死亡的細菌或病毒，mRNA疫苗的好處在於不含病毒活體，安全性更高。（國家衛生院NIH）

在美國，所有疫苗 都需要獲得美國食品暨藥物管理局(FDA )的批准才能使用。而目前美國人接種的新冠疫苗，是FDA唯一授權或核准的「信使核糖核酸」(Messenger RNA，簡稱mRNA）疫苗。一些質疑聲稱這種疫苗的長遠影響存在不確定性；如同其他疫苗一樣，確定風險和效益的平衡尤其重要。

mRNA是一種新型預防傳染病的疫苗。根據國家醫學圖書館資料，儘管自首次證明mRNA可用於產生針對病原體的特異性免疫反應以來，已近30年，但在新冠爆發之前，基於mRNA\的人用疫苗僅在臨床前和臨床前階段進行了開發和測試。 FDA先前從未批准使用過此類疫苗。

新冠疫苗是FDA核准的首款mRNA疫苗。（示意圖取自Pexels）

科研資料顯示，mRNA是單股分子，它攜帶從DNA到細胞蛋白質製造機制的遺傳密碼。其mRNA疫苗的工作原理是，利用mRNA分子來指導人體細胞製造「刺突蛋白」（一種存在於新冠病毒表面的蛋白質）的副本；當人體接觸到病毒時，身體就能夠識別病毒並知道如何抵禦它。

相較於傳統疫苗含有減弱或死亡的細菌或病毒，mRNA疫苗的好處在於不含病毒活體，安全性更高。這些人工mRNA疫苗在「指導」身體產生抗體後，會被人體防禦機制降解從而消失。

不過，對mRNA疫苗的質疑聲從未間斷，因為自2020年推出至今，在人體內的作用時間不到四年。少量研究發現了新冠疫苗接種與心臟類疾病風險之間的關聯，尤其是在年輕人中；但對死亡率的影響仍不清楚。

根據CDC 官網上的說明，新冠疫苗接種後出現心肌炎和心包膜炎的情況很少見。大多數接種新冠疫苗後出現心肌炎或心包膜炎的患者，在服藥和休息後恢復良好。CDC強調，迄今為止的研究表明顯示，mRNA疫苗接種的益處超過了心肌炎的風險。

有關神經損傷（主要指吉蘭巴利綜合症GBS，一種在細菌感染後可能發生的罕見疾病）和罹患血栓並伴隨血小板減少症候群 (TTS)的風險，CDC強調研究結果與嬌生公司(Johnson & Johnson)的疫苗（載體病毒技術）有關，而非mRNA疫苗。

有關孕婦的接種建議，CDC指出，在懷孕前和懷孕期間接種採用mRNA疫苗的Moderna或 Pfizer-BioNTech是安全的，兩種疫苗均未顯示流產、早產、死產或出生缺陷等併發症的風險增加。實際上，而且與未懷孕的人相比，孕婦更有可能因新冠產生重病反應；接種新冠疫苗的好處超過了懷孕期間接種疫苗的任何潛在風險。但其說明中未包括採用蛋白質亞基疫苗的Novavax。

而對於胎兒的影響，CDC強調，迄今為止的科學研究表明，懷孕期間接種了疫苗的人所生的嬰兒不存在安全問題。根據這些疫苗在體內的作用，專家認為它們不太可能對健康造成長期影響。

去年9月，一份發表在Science Advances的研究指出，在對2萬1925名受訪女性調查後，絕經女性在接種疫苗後發生陰道意外出血的可能性增加；其中約50%發生在接種疫苗後的28天內。但該研究並未指出接種疫苗後陰道出血的原因。