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洛州大獲美國州立大學與學院協會卓越創新獎

洛杉磯訊
洛州大教授在為受刑人授課。（洛州大提供）
洛州大教授在為受刑人授課。（洛州大提供）

洛杉磯加州州立大學（Cal State LA，洛州大）近日獲得美國州立大學與學院協會（AASCU）卓越與創新獎，該校在加州首開監獄畢業計畫課程，提供受刑人面授學士學位。該獎項旨在表彰並分享AASCU院校的成功經驗、實踐和創新。

洛州大將於今年7月16日至19日在科羅拉多州（Colorado）丹佛舉行的AASCU學術和學生事務領袖夏季會議上，獲頒公民學習和社區參與卓越獎。該獎項是表彰在地區、州和國家社區中，展示戰略性團隊承諾，優先考量、制度化並推動學生公民學習和社區參與的機構。

洛州大監獄畢業計畫通過高等教育促進加州監獄內個人和社區的轉變。該計畫於2016年成為加州首個也是唯一被指定為全美Second Chance Pell federal program site計畫的文學士學位課程，且是加州首個向受刑人頒發文學士學位的學位課程。

該計畫已成為全美最大的面授學士學位監獄課程之一，並將社區參與制度化為兩個文學士課程：Communication（傳播學）和Liberal Studies（通識研究）。所有在加州州立洛杉磯縣監獄、科洛那加州女子監獄以及奇諾加州男子監獄的PGI學生，都必須至少選修一門服務學習課程，然後才能畢業。

洛州大監獄畢業項目經理羅伊（Bidhan Roy）表示，社區參與為受刑人提供有意義方式，通過非營利組織，如WordsUncaged，與校園和當地社區互動，並將社區參與的恢復性正義實踐，嵌入到PGI學生以及主校區學生的課程中。

AASCU是一個位於美國華盛頓特區的高等教育協會，擁有350所公立大學、學院和系統成員，這些成員共享學習和教學為中心的文化，該機構歷史上致力於弱勢學生群體，並致力促進地區經濟進步和文化發展的研究和創造力。

加州 監獄 洛杉磯

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