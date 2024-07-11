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中華花藝展及研討會 邀名師講解優美插花藝術

洛杉磯訊
中華花藝展作品欣賞。（美國中華花藝基金會）
中華花藝展作品欣賞。（美國中華花藝基金會）

美國中華花藝基金會 ( Chinese Floral Arts Foundation-USA Charter ) 7月將展開知性之美活動，凡愛好插花藝術或追求生活藝術化者，可趁此次機會，跟隨名師看懂、學懂「中華花藝」。

中華花藝展作品欣賞。（美國中華花藝基金會）
中華花藝展作品欣賞。（美國中華花藝基金會）

7月20、21日舉行的中華花藝展，參觀者在沉浸式的會場中，將深入了解傳統中華花藝的奧妙與精髓。7月17日啟動為期五天的花藝研討課程，為初學及進階者提升花藝技術，駕馭造型結構，激發靈感；進而領悟花藝家創意以及見證中華花藝驚艷之美。

花藝大師李麗淑將由台北專程來美參與，連同此間花藝名師徐陶家琪一起為觀展嘉賓及學員分享中華優美的插花藝術。

中華花藝展作品欣賞。（美國中華花藝基金會）
中華花藝展作品欣賞。（美國中華花藝基金會）

中華花藝文教基金會創辦人黃永川教授生前在撰述中指出，中華插花藝術起源於1500年前的六朝時代，當時插花被用在節慶與宗教的供花上，其他不論是宮廷擺飾或文人鑑賞力的表現，都巧妙地運用了花藝之美，促使花藝風氣大盛。

7月20、21日花展由鄭靜雯策畫，免費參觀，時間是20日上午11點半至下午3點，21日上午10點至下午3點，展場在Pico House (華美博物館旁) 424 N. Main St., LA。

7月17至23日五天在聖瑪利諾市的研討會課程，上午10點起將分時段由李麗淑指導中級班， 徐陶家琪教初級班，成明菁擔任助教。此外，另安排李麗淑及徐國璽夫婦簡介中華花藝的基本六大花器、四大花型以及演示範茶道和香道。

中華花藝展作品欣賞。（美國中華花藝基金會）
中華花藝展作品欣賞。（美國中華花藝基金會）

有關活動訊息可上網https://www.chinesefloralarts.org/，發送電子郵件至 [email protected]或電 (626) 807-7126查詢上課細節。

博物館 聖瑪利諾

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