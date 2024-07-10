洛縣委增至9席 11月公投

縣政委員韓珍妮（中左）與霍華特（中右）7月3日召開新聞發布會推出改革動議。（韓珍妮社媒）

洛杉磯縣兩位縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）與韓珍妮（Janice Hahn）聯合提議的將縣政委員席位從五人擴充至九人提案，9日在縣委會議上以3 : 0投票通過；其中，蘇麗絲 （Hilda L. Solis）贊成，米切爾（Holly Mitchell）和巴格（Kathryn Barger）棄權。該提案將由縣府律師起草，在11月選舉交付選民公投 。

該提案除了增加縣政委員席位，還選舉產生縣府執行長（CEO），授權操守委員會（Ethics Commission）打擊腐敗。縣政委員米切爾質疑這一提案是否經過充分審查，且納稅人是否要為此增加負擔。巴格則認為這個提案過程變化不透明，更大的政府不一定意味著是更好的政府。無論縣政府規模如何，縣府決策不能陷入官僚主義，且不能不願意做出艱難決定。

該提案還要求設立預算 主任和立法分析師，並創建獨立的縣操守委員會。巴格說，她認為無須等到選民批准才能成立縣操守委員會，她計劃下周提出這樣一項動議，支持成立縣操守委員會，立即解決提高縣政府透明度和問責制問題。

韓珍妮提出的動議指出，長期以來，縣政委員會一直行使立法和行政權利，這樣的形式是大家都感到舒服的，但並不是大多數專家認同的就是最好的。當選的縣府執行長也將直接對選民負責，並將大大降低選舉狹隘主義的可能性，優先考慮多元地區人口權益。霍華特堅持認為，增加縣政委員人數不會涉及任何形式的增稅，將通過利用現有預算並重新分配來實施，在不增加任何成本的情況下做到這一改變。

但是米切爾質疑這個想法，她指出，增加四席縣政委員將涉及重要基礎設施，她不知道如何支付費用，也不明白如何保持成本中性。但霍華特認為，通過重新分配其他領域的支出，消化由此產生的任何額外費用。她認為縣政府有很多地方可獲得這類資源。

霍華特強調該提案的重點是保證這個1000萬人口的縣政府結構的代表性、效率和透明度。縣政府憲章在1912年通過，當時洛縣人口只有50萬左右，但現在已有1000萬居民，包括88個城市和地區，其結果就是五個縣政委員每個人要代表200萬選民。不能再讓過時的官僚機構阻止縣政府做更多事情，諸如有效解決遊民無家可歸危機，在正義方面取得真正的改革進展等，吸納更多聲音進入委員會，增強危機時期的行動能力。

雖然提出動議擴充縣政委員會不是首次，但是韓珍妮對這次公投結果充滿信心，認為這是絕大多數選民想要的。