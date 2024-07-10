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關注基金會 7月13日辦派拉蒙街區派對

記者張宏／洛杉磯報導
活動會帶來一場盛宴，包括美食、一流的飲料及跨多個舞台的迷人現場娛樂表演。（主辦方提供）
活動會帶來一場盛宴，包括美食、一流的飲料及跨多個舞台的迷人現場娛樂表演。（主辦方提供）

好萊塢派拉蒙影城外景場地將在13日下午6時舉辦關注基金會（Concern Foundation）的第49屆年度街區派對，屆時4000名嘉賓齊聚一堂，一起度過難忘夜晚，活動致力於為癌症研究籌集重要資金。該活動是好萊塢首屈一指的戶外美食、飲料和娛樂盛會。

今年派對的主題是「使命關注——征服癌症最後的疆域」（MISSION CONCERN – CONQUERING CANCER THE FINAL FRONTIER），向Stanley和Joyce Black家族基金會及第三代社區領導者做出的傑出貢獻致敬。活動承諾帶來一場盛宴，包括美食、一流的飲料及跨多個舞台的迷人現場娛樂表演。

參與者可在派拉蒙外景場地的街道上盡情享受美食之旅，品嚐各種美食、甜點、烈酒、雞尾酒、葡萄酒和啤酒。Tom Nolan Band在主舞台上進行音樂表演、Hirsch Family Foundation主辦的D' City Sound & Events及Jason Goldstein六重奏與Lilli Passero和其他特邀藝術家在Vibrato Intergactic Cantina現場演出。

活動詳情請登錄https://www.concernfoundation.org/block-party-sponsorships-and-tickets。

關注基金會將在13日下午6時在好萊塢派拉蒙影城外景場地舉辦第49屆年度街區派對。...
關注基金會將在13日下午6時在好萊塢派拉蒙影城外景場地舉辦第49屆年度街區派對。（主辦方提供）
屆時4000名嘉賓齊聚一堂，一起度過難忘夜晚，致力於為癌症研究籌集重要資金。（主...
屆時4000名嘉賓齊聚一堂，一起度過難忘夜晚，致力於為癌症研究籌集重要資金。（主辦方提供）

癌症 好萊塢

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