關注基金會 7月13日辦派拉蒙街區派對

活動會帶來一場盛宴，包括美食、一流的飲料及跨多個舞台的迷人現場娛樂表演。（主辦方提供）

好萊塢 派拉蒙影城外景場地將在13日下午6時舉辦關注基金會（Concern Foundation）的第49屆年度街區派對，屆時4000名嘉賓齊聚一堂，一起度過難忘夜晚，活動致力於為癌症 研究籌集重要資金。該活動是好萊塢首屈一指的戶外美食、飲料和娛樂盛會。

今年派對的主題是「使命關注——征服癌症最後的疆域」（MISSION CONCERN – CONQUERING CANCER THE FINAL FRONTIER），向Stanley和Joyce Black家族基金會及第三代社區領導者做出的傑出貢獻致敬。活動承諾帶來一場盛宴，包括美食、一流的飲料及跨多個舞台的迷人現場娛樂表演。

參與者可在派拉蒙外景場地的街道上盡情享受美食之旅，品嚐各種美食、甜點、烈酒、雞尾酒、葡萄酒和啤酒。Tom Nolan Band在主舞台上進行音樂表演、Hirsch Family Foundation主辦的D' City Sound & Events及Jason Goldstein六重奏與Lilli Passero和其他特邀藝術家在Vibrato Intergactic Cantina現場演出。