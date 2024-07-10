南加世華 為難民兒童募千餘書包

為表彰世華南加州分會在此次慈善活動中的傑出貢獻，路加國際服務團特別頒發表揚狀以示感謝，充分肯定了雙方合作的成果，同時也彰顯了兩個組織在促進難民兒童教育方面的共同努力和深厚友誼。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人 工商婦女企管協會南加州 分會金冠獎聯誼會再度攜手路加國際服務團（LSI），8日舉辦年度「捐贈書包，關懷窮困兒童回校」慈善活動。這項活動至今已連續舉辦四年，旨在為弱勢及難民兒童提供教育支援。

在世華南加 州分會的共同努力下，募款金額達到1萬元，共籌集1200個裝滿學習用品的書包。相較於2016年活動最初的100個書包，成果斐然，凸顯華人社區對這項公益事業的持續支持。活動不僅惠及南加州地區的難民家庭，更有美國空軍協助運送數百個書包至中東國家的難民兒童手中，擴展了該活動的國際影響力。

世華南加州分會金冠獎聯誼會會長暨活動召集人陳筱芬表示：「這是第四年金冠獎得主們來支持中東難民兒童的書包活動，非常感恩。」她回憶道，小時候每年暑假後都會買新書包，這對孩子們而言有著特殊的意義。「在這個自由的國家裡，我們希望通過這些書包給予難民兒童一絲溫暖，讓他們感受到來自社會的關懷。」

世華南加州分會會長游蕙綾高度讚賞此次活動，並感謝所有參與者和支持者的慷慨解囊。她表示，這種拋磚引玉的行動，能夠吸引更多人參與到慈善活動中來。世華總會副總會長陳玲華表示，該組織的願景一直是全球性的，從最初關注本地需求，到現在幫助敘利亞、埃及、黎巴嫩等地的兒童，未來更可能擴展至烏克蘭。她強調，教育是改變這些來自貧困背景兒童命運的關鍵。