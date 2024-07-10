我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

南加世華 為難民兒童募千餘書包

記者張庭瑜／洛杉磯報導
為表彰世華南加州分會在此次慈善活動中的傑出貢獻，路加國際服務團特別頒發表揚狀以示感謝，充分肯定了雙方合作的成果，同時也彰顯了兩個組織在促進難民兒童教育方面的共同努力和深厚友誼。（記者張庭瑜/攝影）
為表彰世華南加州分會在此次慈善活動中的傑出貢獻，路加國際服務團特別頒發表揚狀以示感謝，充分肯定了雙方合作的成果，同時也彰顯了兩個組織在促進難民兒童教育方面的共同努力和深厚友誼。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會金冠獎聯誼會再度攜手路加國際服務團（LSI），8日舉辦年度「捐贈書包，關懷窮困兒童回校」慈善活動。這項活動至今已連續舉辦四年，旨在為弱勢及難民兒童提供教育支援。

在世華南加州分會的共同努力下，募款金額達到1萬元，共籌集1200個裝滿學習用品的書包。相較於2016年活動最初的100個書包，成果斐然，凸顯華人社區對這項公益事業的持續支持。活動不僅惠及南加州地區的難民家庭，更有美國空軍協助運送數百個書包至中東國家的難民兒童手中，擴展了該活動的國際影響力。

世華南加州分會金冠獎聯誼會會長暨活動召集人陳筱芬表示：「這是第四年金冠獎得主們來支持中東難民兒童的書包活動，非常感恩。」她回憶道，小時候每年暑假後都會買新書包，這對孩子們而言有著特殊的意義。「在這個自由的國家裡，我們希望通過這些書包給予難民兒童一絲溫暖，讓他們感受到來自社會的關懷。」

世華南加州分會會長游蕙綾高度讚賞此次活動，並感謝所有參與者和支持者的慷慨解囊。她表示，這種拋磚引玉的行動，能夠吸引更多人參與到慈善活動中來。世華總會副總會長陳玲華表示，該組織的願景一直是全球性的，從最初關注本地需求，到現在幫助敘利亞、埃及、黎巴嫩等地的兒童，未來更可能擴展至烏克蘭。她強調，教育是改變這些來自貧困背景兒童命運的關鍵。

路加國際服務團負責人王慶元則介紹，該組織25年來在中亞地區提供醫療和人道主義援助的歷史，以及近年來在美國本土幫助難民的努力。他特別提到，目前已有大量難民湧入聖地牙哥和莫哈維沙漠（Mojave Desert）等地區，目前路加也正積極為這些地區提供援助。

慈善活動共籌集到1200個書包，創下歷年新高，彰顯社會各界對難民兒童教育問題的廣...
慈善活動共籌集到1200個書包，創下歷年新高，彰顯社會各界對難民兒童教育問題的廣泛關注和大力支持。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州分會會長游蕙綾表示，希望此次活動能夠拋磚引玉，吸引更多社會各界的愛心人...
世華南加州分會會長游蕙綾表示，希望此次活動能夠拋磚引玉，吸引更多社會各界的愛心人士參與，為更多弱勢及難民兒童提供教育支援。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州分會攜手路加國際服務團舉辦年度慈善活動，成功募集1200個裝滿文具的書...
世華南加州分會攜手路加國際服務團舉辦年度慈善活動，成功募集1200個裝滿文具的書包及一萬元善款，不僅幫助南加州及中東地區的難民兒童，更藉由美國空軍的協助擴大國際影響力，展現華人社區對教育公益的熱忱與貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
世華南加州分會希望舉辦此次慈善活動不僅旨在直接幫助難民兒童，更希望能夠起到拋磚引...
世華南加州分會希望舉辦此次慈善活動不僅旨在直接幫助難民兒童，更希望能夠起到拋磚引玉的作用，激發社會各界對弱勢群體教育問題的關注，進而帶動更多個人和組織參與到類似的公益事業中來。（記者張庭瑜/攝影）
每個書包內都裝滿了學生日常學習不可或缺的文具用品，包括筆記本、鉛筆、橡皮擦、尺子...
每個書包內都裝滿了學生日常學習不可或缺的文具用品，包括筆記本、鉛筆、橡皮擦、尺子、彩色鉛筆等，確保這些難民兒童能夠與其他同學一樣，擁有充足的學習資源，順利開始新學期的課程。（記者張庭瑜/攝影）
除了募集到的大量書包和文具，世華南加州分會更慷慨捐贈1萬元支票，進一步擴大了此次...
除了募集到的大量書包和文具，世華南加州分會更慷慨捐贈1萬元支票，進一步擴大了此次慈善活動的規模和影響力，使得更多難民兒童能夠受益，充分體現了該組織對教育事業的深切關懷和持續支持。（記者張庭瑜/攝影）

加州 南加 華人

上一則

縣委巴格：大政府未必是好政府 由選民決定

下一則

關注基金會 7月13日辦派拉蒙街區派對

延伸閱讀

洛縣-橙縣買房成本 家庭年收入10倍

洛縣-橙縣買房成本 家庭年收入10倍
獲關鍵撥款 南加6縣平價房建設續推進

獲關鍵撥款 南加6縣平價房建設續推進
巴黎奧運競技篇／無懼神學士 阿富汗女孩舞進奧運

巴黎奧運競技篇／無懼神學士 阿富汗女孩舞進奧運
大量難民、首購10年2％房貸利率 波蘭房價漲幅冠歐盟

大量難民、首購10年2％房貸利率 波蘭房價漲幅冠歐盟
世華婦女企管會巴爾的摩分會 白寶珠接棒會長

世華婦女企管會巴爾的摩分會 白寶珠接棒會長
世華亞城分會7/27研討會 談企業貸款、房地產

世華亞城分會7/27研討會 談企業貸款、房地產

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招