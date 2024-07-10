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核桃市預算 公共建設和公共安全占比高

記者楊青／核桃市報導
核桃市2024/2025年度預算分配圖。（核桃市府經理辦公室）
核桃市2024/2025年度預算分配圖。（核桃市府經理辦公室）

核桃市議會最新通過2024/25年新財政年度城市預算案，新財年收支可望繼續保持穩定平衡並有盈餘，預計盈餘200萬元，其中公共建設和公共安全在新年度都可望有較高比例的投入，城市期望繼續維持聖蓋博谷「優良宜居小城」好聲譽。

包括秦振國、伍立倫在內五位市議員一致通過的新財年預算案，預算總額為2428萬3620元。按照市府經理辦公室完成版本的預算案，新財年用於社區服務花銷為275萬元，佔總預算的11%左右；政府運營花銷387萬元，佔總預算16%；社區發展投入320萬元，佔總預算13%。公共事務和建設及公共安全兩項預算占比最大，分別為876萬元和570萬元，分別佔總預算的36%和24%。

核桃市府預計，2024/2025年度將是核桃市稅收豐年，總收入將超過2873萬元，多項稅收預計將居未來五年前列，包括地產稅預計可收穫880萬元，佔總收入的31%左右；各種執照收入167萬4000元左右，娛樂服務收入將近78萬元，其他稅收將超過422萬元，政府各部門的收入將佔總收入的29%。

核桃市府基金儲備目前約為3400萬元。市長Nancy Tragarz表示，核桃市團隊的每一位成員都學會了精打細算，開源節流，繼續保持核桃市在聖蓋博谷及週邊地區優良城市的地位，包括提升城市的安全、清潔和市容水平。她表示，新財年收支平衡的基礎上，可望有200萬元盈餘。

市議員伍立倫表示，核桃市最近數年一直收支平衡且有盈餘，城市在擴大開發的同時，也進一步學會如何智慧地做到資金使用和收益的最大化。他舉例說，核桃市很長時間以來都是比較保守的城市，比較反對開發，政府撥款也捨不得使用。但最近幾年核桃市改變了做法，通過一些新的開發案，不僅吸引投資，稅收增加，地產價值提高；加州和洛縣政府返回的預算也較大幅度增加，包括開發案相關的公共工程補助款、公園補助款、交通工程補助款等等，這些補助款累積多年之後就可能給城市帶來喜人的經濟效益。

伍立倫說，比如核桃市最近的一項大型住房開發案，市府去年通過給予其自己設立小區門禁安全系統，僅這一動作獲得州政府公園補助款300萬元；而大型商業開發每一呎五元的開發教育稅，也擴展到市府，核桃市近年因此增加好幾百萬收入。

他表示，2023年時核桃市居民和商家申請太陽能最多的一年，市府工程部門的審圖服務費收入因此大幅上升，這些收入未來將用於城市管理，維持城市良好運作。

多位市議員表示，治安是核桃居民的首要訴求，新財年的公共安全預算佔總預算的24%，這個數字比很多城市傳統15%的預算高出很多。

核桃市府預計，2024/2025年度將是核桃市稅收豐年，多項收入預計將居未來五年...
核桃市府預計，2024/2025年度將是核桃市稅收豐年，多項收入預計將居未來五年前列。（核桃市府經理辦公室）

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