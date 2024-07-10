聖塔芭芭拉山火 威脅麥可傑克遜夢幻莊園

聖塔芭芭拉縣山火面積正在擴大。（聖塔芭芭拉縣消防局）

南加州 聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）山火 延燒超過2萬6000畝，附近居民已經接到撤離令。據當地官員表示，這場山火威脅到已故歌星傑克遜（Michael Jackson）曾擁有的夢幻莊園牧場。

據最新報導，山火面積擴大至約2萬6176畝，火勢正向東南方向蔓延。參與現場滅火人員有2485人。

加州森林消防廳說，這場嚴重山火，目前被命名為湖火（Lake Fire），發生在7月5日（周五）午後4時前，鄰近札卡湖（Zaca Lake），位於城市Los Olivos東北部。目前只有約12%控制，起火原因不明。

火災發生後，聖塔芭芭拉縣警方對靠近Los Padres國家森林附近社區發布撤離令，該地擁有已故歌星麥可傑克森的夢幻莊園，占地大約2700畝。加州消防廳表示，約有100名居民接到了撤離令，目前尚未有人員傷亡及建築物受損報告。

聖塔芭芭拉縣消防局公共資訊官Scott Safechuck在社群媒體 上表示，火場氣溫超過華氏90度，濕度水平很低。參與支援滅火的還有十架滅火飛機和三架直升機。