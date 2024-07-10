台灣青年海外「搭僑」 拜會羅省中華會館

「台灣青年海外搭僑計畫」的12名台灣大專校院優秀青年到洛杉磯華埠拜會中華會館。（經文處提供）

「台灣青年海外搭僑計畫」的12名台灣大專校院優秀青年7月8日拜訪羅省中華會館，聆聽僑界領袖們的奮鬥歷程，交流中華民國 歷史文化，雙方互相了解，建立了友誼橋樑。

中華會館主席李金生表示，此次來訪的12名同學是從2000多名申請者中脫穎而出。中華會館向同學們分享了移民美國的故事，有人從超市打工、完成學業、後來成為工程師，經歷低迷和起伏，但最終努力奮鬥獲得成功人生。李金生歡迎同學們來美國發展，溝通台美友誼。

同學們認真聆聽中華會館僑領們的奮鬥移民故事，搭建友誼橋梁。（記者子為／拍攝）

活動組織者、洛僑文教中心主任陳敏永表示，中華會館是同學們到洛杉磯 後造訪的第二站，他們都是第一次來華埠 ，開始了解了華埠的歷史文化，也和華埠鄉親建立了連結。儘管身在海外，同學們仍能感受到華埠鄉親對自由民主中華民國的支持。

學生代表劉珮妤就讀於台大政治系，未來想嘗試外交領域的她，為了走近海外僑胞、了解僑務報名本次活動，她希望透過搭僑計畫能了解海外台灣僑胞對當地的貢獻，學習僑胞們如何把台灣文化和當地文化融合。劉珮妤表示，一來到中華會館就感受到了濃厚的歷史氛圍，以及幾代僑胞對中華民國的認同。

劉珮妤分享到，本次參訪洛杉磯共有七天，還將拜會華埠服務中心、世界華人工商婦女企管協會和台商等，與台胞前輩交流和學習。劉珮妤還介紹到，此行12位同學多為外文系和政治系學生，背景多元，都希望借本次機會拓展國際視野。

「台灣青年海外搭僑計畫」 由僑務委員會主辦，目的為增進台灣青年認識海外僑務工作，拓展國際視野，搭建與僑界之橋梁，並向海外僑民行銷台灣，培養僑務青年大使。來洛杉磯的12位同學將在駐外館處及海外文教服務中心見習。