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有法源了 加州可規範遊民帳篷

記者李怡／舊金山報導
第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟訴訟中的部分禁令。（記者李怡／攝影）
第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟訴訟中的部分禁令。（記者李怡／攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）辦公室8日向本報表示，第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟對舊金山政府訴訟中的相關禁令，將允許舊金山可執行反街頭露宿法，規範無家者帳篷。

舊金山市府律師邱信福稱讚第九巡迴法院的判決，並表示，這項舉措確保了舊金山的初步禁令符合最高法院的裁決。這將使舊金山可以更加靈活地為無家者提供服務的同時，保持街道清潔和安全。並有助於城市解決無家者遍地的境況。

北加州聯邦法官柳唐娜 (Donna Ryu) 於 2022 年 12 月發布了一項禁令，限制舊金山市在不提供立即庇護所的情況下將人們從街頭營地轉移出來。她援引美國第九巡迴上訴法院的裁決稱，地方政府驅逐無家可歸者、沒收他們的財產，並在無處可去的情況下對他們提出刑事指控，違反了憲法禁止殘酷和不尋常懲罰的規定。

第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟訴訟中的部分禁令。（記者李怡／攝影）
第九巡迴法院撤銷了無家可歸者聯盟訴訟中的部分禁令。（記者李怡／攝影）

但最高法院於今年6月28日以6比3的結果推翻了第九巡迴法院的裁決，稱各城市採取行動是因為居民的行為，而不是他們的無家可歸狀況。

此案提交最高法院審理期間，柳唐娜曾表示，她會將禁令保留到法院裁決後30天，以便有時間對其進行評估。但8日第九巡迴法庭的一個法官小組命令柳唐娜解除禁止清理營地的禁令。

然而，該小組表示，官員仍然必須遵守舊金山的「袋子和標籤」(bag and tag)政策，保護在現場發現無人看管但未被遺棄的財產。

最高法院裁定各地市政府可以執行反街頭露宿法律，而這些法律的執行將不受憲法禁止。

最高法院大法官裁定，各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案，即並非殘忍和不尋常懲罰。這意味著，此判決為各城市執行禁止遊民在公共場所露宿禁令開了綠燈。

最高法院的裁決，將幫助加州城市更有效率地清理街道上的無家者帳篷，特別是防止長期的紮營露宿。這次裁定承認，各城市必須有更多的靈活性來應對各地街道上遊民帶來的挑戰。

據了解，裁定生效後，舊金山將繼續提供庇護所，但不會允許自願無家者再留在街道上。城市外展工作人員將為街道上的癮君子和精神疾患者提供治療機會，同時也將通過擴大的監護權等新途徑，強制那些病得最嚴重的人接受治療。但不再允許拒絕庇護的遊民在街道上露宿。

舊金山 遊民 庇護

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