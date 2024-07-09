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獲關鍵撥款 南加6縣平價房建設續推進

洛杉磯訊

加州政府協會（Southern California Association of Governments，SCAG）8日宣布，已獲得加州2024/2025新財政年度解決住房危機問題的關鍵撥款，包括洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾縣等南加六縣的經濟型住房建設計畫可望繼續推進。

南加州政府協會執行主任Kome Ajise表示，沙加緬度近日決定恢復2024年預算法案下的區域早期計畫撥款（Regional Early Action Planning Grants，簡稱REAP 2.0），並由紐森簽字成為法律，意味著南加州六縣一度可能受阻的經濟型住房建設補助計畫將得以繼續進行。

紐森曾在今年5月提議取消該撥款，但近日最後版本的加州2024/2025新財年預算案為REAP 2.0保留了約5億6000萬元，其中4億8000萬元專門用於六縣大都會區經濟型住房建設創意計畫。

Ajise表示，這一預算的保留對南加州尤其重要，因為南加州地區面臨經濟型住房短缺相關的複雜挑戰，包括數量驚人的無家可歸者。南加州政府協會已將REAP納入工作中急需策略的部分，期望協調整個地區一起來實現共同的住房和宜居氣候目標。

在今年1月首次面臨預算削減之前，南加州政府協會已向100個轉型項目，提供了超過1億9200萬元的REAP 2.0資金，這些資金用在整個南加六縣地建造6萬6000個各收入水平的住房，包括在洛杉磯縣大都會區剩餘土地上開發1萬套新住房單元，在科奇拉谷（Coachella Valley）開發1150多套住房等。

REAP資助的南加州其他項目還包括將在橙縣增加240個附屬住宅單元，投資基礎設施以支持瑞亞托（Rialto）近5000個新分區住房單元，在不斷擴大的北好萊塢交通中心附近建造1500個新住房單元，卡利帕翠亞市東區計畫（Calipatria’s Eastside Specific Plan）的736個單元、以及范杜拉縣縣數百套重新規畫住房的長期改造。

加州 南加 預算

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