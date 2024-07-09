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新港灘商場劫殺遊客 3嫌出庭再延期

洛杉磯訊
獨立日前夕在新港灘時尚島購物中心持槍搶劫，並撞死一名68歲新西蘭女遊客的三名嫌犯原訂8日的過堂，因醫療拘留再次推遲。這是案發以來三名嫌犯第二次推遲過堂。（KTLA電視台）
獨立日前夕在新港灘時尚島購物中心持槍搶劫，並撞死一名68歲新西蘭女遊客的三名嫌犯原訂8日的過堂，因醫療拘留再次推遲。這是案發以來三名嫌犯第二次推遲過堂。（KTLA電視台）

獨立日前夕在橙縣新港灘購物中心持槍搶劫，並撞死一名68歲紐西蘭女遊客的三名嫌犯原訂8日的過堂，因醫療拘留再次推遲。這是案發以來三名嫌犯第二次推遲過堂。

康普頓26歲的Leroy Ernest Joseph McCrary、蘭卡斯特18歲的Jaden Cunningham和洛杉磯市18歲的Malachi Joseph McCrary，目前均面臨謀殺及搶劫等多項重罪指控；如果罪名成立，可能會面臨死刑。橙縣地方檢察官辦公室表示，他們稍後將最後決定是否尋求對該案被告判處死刑，或終身監禁不得假釋。

三人原本預計將於7月5日在橙縣聖塔安娜(Santa Ana)過堂，但因三名被告都在「醫療拘留」狀態而被迫推遲。8日再次推遲也是同樣原因。目前警方沒有透露醫療扣留具體細節。

三人均被指控與7月2日發生在新港灘時尚島購物中心的搶劫和殺人案有關。來自紐西蘭68歲的女遊客Patricia McKay遭到搶劫並被嫌犯撞死。根據檢察官辦公室檔案，Joseph McCrary之前至少三次被定罪，包括2018年入室盜竊、2020年刑事威脅和2023年的搶劫。目前三嫌除了被控謀殺和搶劫外，Joseph McCrary還面臨二級搶劫、魯莽駕駛逃跑等重罪；Joseph McCrary還面臨二級搶劫未遂罪和試圖謀殺，非法持槍和開槍等重罪；Jaden Cunningham還面臨二級搶劫未遂等控罪。三名被告目前均被關押，不得保釋。

據警方和檢察官稱，案發時，受害人和她的先生在時尚島購物中心的Barnes & Noble書店附近走路，戴了口罩的Darnell和Cunningham悄悄走近他們，其中一人突然用槍頂住受害人69歲先生的頭部並強行將他按倒在地，搶劫他手上的手錶。當他們發現無法拿下手表時，他們開始將注意力轉向手中提著多個購物袋的太太。在搶劫過程中，女受害人被拖到街上，然後另一名嫌犯開來接應的汽車將其撞死。三犯隨後上車逃逸。

三名嫌犯沿著聖地牙哥405北向高速逃逸，警方一路追擊，一名嫌犯在絲柏市（Cypress）附近被捕；另外兩人在南門（South Gate）被捕。

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