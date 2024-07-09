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內陸山地野火延燒百餘畝 下撤離令

聖伯納汀諾報導
內陸Vista Fire已延燒百餘畝，尚無任何控制。（聖伯納汀諾縣消防局）
內陸Vista Fire已延燒百餘畝，尚無任何控制。（聖伯納汀諾縣消防局）

加州在連日高溫酷暑下，已發生多次野火。7日上午開始，又一場野火Vista Fire在聖伯納汀諾縣靠近Mount Baldy滑雪場附近發生，至8日發稿已燒及百餘畝，尚未得到控制。超過270名消防人員到現場撲火，火場附近人員已接到撤離令。

據當地消防局資訊，接到火警的時間是7日上午10時左右，位於Mount Baldy滑雪場東北部，在午後1時左右擴大到約9畝。聖伯納汀諾縣消防局表示，野火在當日傍晚6時前迅速延燒近94畝。尚無人員受傷及建築物受損報告。

消防局發言人Eric Sherwin表示，受火災影響，7日午後3時左右，Mount Baldy滑雪場停車場上方的健行步道限制通行，上山的纜車仍然提供步行旅行者撤離。當局在午後5時45分左右對滑雪場人員發出撤離令。聖伯納汀諾國家森林已將Pacific Crest Trail部分關閉。克萊蒙市（Claremont）市長表示，為預防措施，當地Claremont Hills Wilderness Park暫時關閉。

據悉，目前野火延燒至115畝，森林公園防火部門及消防人員正在現場滅火，參與滅火的人員超過270人。

消防局進一步表示，由於野火發生在崎嶇陡峭的地形中，為滅火增加很大難度。已經有四架滅火飛機在火場滅火，額外的滅火飛機、設備和消防人員都在增援中。8日當天，消防人員重點在火場側翼滅火，並清理出防火線，再利用飛機撲滅熱點，投放阻燃劑阻止火勢進展。

加州 南加 高溫

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