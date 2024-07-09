晨光基金會頒獎學金 34人獲獎

頒獎晚會現場。（記者啟鉻／攝影）

晨光基金會（Morning Light Foundation,MLF）7日晚舉辦2024年獎學金頒獎晚會，共有34名獲獎者，他們來自當地華裔家庭及中港台留學生。中國駐洛杉磯總領館總領事郭少春及夫人王薇出席並為獲獎者頒獎。晨光基金會副主席林日昇（Dr. Evans Lam）表示，基金會不單單是提供獎學金，也是讓獲獎者成為這個大家庭的一員，放大愛心惠及更多需要幫助的人。

郭少春在致辭時高度讚揚晨光基金會成立以來一直支持教育，資助中國偏鄉學生、捐建晨光小學。他說，晨光基金會獎學金設立於2015年，今年正好是十周年。基金會通過不懈努力，支持一批有能力、有擔當、有愛心、有理想的青年投身到社會各行各業，為中美兩國經濟社會發展作出重要貢獻。現在中美關係處在非常關鍵時期，希望大家繼續做中美關係向好發展的見證人、推動者。

畢業於南加州大學 ，目前在麻省理工學院攻讀天體物理學博士學位的王皓辰（Haochen Wang）來自中國安徽，曾在2016年至2018年，連續三年獲得MLF獎學金。他表示晨光基金會是一個非常有愛心的大家庭，對受獎者不僅僅是經濟上的，而且在生活學生上給了很多指導，更像是家人一樣。他會學習和傳播晨光重視教育的精神，參與基金會活動。

張雅筑（Ya-Chu Chang）來自台灣高雄，目前在好萊塢音樂學院攻讀碩士學位，是首次獲得晨光基金會獎學金。她說，在南台灣鄉村長大，父親從事漁業養殖，母親從事農耕。父親業餘愛好彈吉他，她從小受到父親影響，因而對音樂產生濃厚興趣。她表示，在她很需要經濟幫助的時候，晨光基金會給與她肯定。她希望完成學業後，將她對音樂的熱愛傳遞給下一代。

晨光基金會創辦人之一、主席朱裕民（Leo Chu）表示，華人 就是要幫助華人，要培養華人子弟做未來的領導者，還要有善良的心。他們將來成功後，也會幫助他人，幫助更多華人子弟成功立業。