拖車拖大型遊艇卡在隧道 LAX機場交通癱瘓

7月5日，一艘大型遊艇卡在了LAX機場附近行車的隧道。（LAX機場警局）

在南加最繁忙的洛杉磯國際機場 （LAX ），交通堵塞並不是一件陌生的事情，但由船隻造成的壅堵實屬少見。7月5日下午，一艘大型遊艇卡在了LAX附近行車的隧道，場面讓人瞠目結舌，同時加重了LAX附近的交通堵塞。

根據洛杉磯國際機場警局（LAXPD）的消息，事件發生的地點是洛杉磯國際機場附近的Sepulveda大道的隧道，一艘船卡在了隧道入口。這艘船被一輛超大負載的拖車拖著，船的頭部被卡在拖車和隧道天花板之間，部分船身已經進入了隧道。

LAXPD指出，這艘船的龐大尺寸超出了隧道的通行範圍，導致交通癱瘓。LAXPD隨後關閉了受影響的車道，通過向後操縱船隻，最終引導它返回高速公路。

LAXPD稱這起不尋常的事件讓過往駕駛者和乘客見證「海上事故發生在城市環境中」，既感到困惑又好笑。社群媒體 上發布的影片顯示，下午1時45分左右，船隻和拖車被困在隧道北行的中央車道上。影片配文到，「大船卡在機場隧道這麼罕見的事情，怎麼偏偏在獨立日過後的第一天」。

社群媒體的網友很快就對這種情況發表了評論，有些人說「有人該被解雇了」，而另一些人則選擇提供解決方案比如「降低輪胎壓力並繼續推動」，也有人開玩笑到「需要黃油潤滑一下」。

目前尚不清楚遊艇為什麼被駕駛進隧道。