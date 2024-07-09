「新姚蘇蓉」劉明珠洛杉磯獻唱 逾500僑胞捧場

台灣模仿天后劉明珠七年後重返洛杉磯，華語金曲演唱會吸引逾500僑胞捧場，展現海外華人對傳統文化的熱愛。（主辦單位提供）

素有「新姚蘇蓉」之譽的台灣知名歌手劉明珠，7月6日在洛杉磯 縣艾爾蒙地 市（El Monte）洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「龍嘯鳳鳴與星同唱嘉年華」音樂會，吸引逾500名僑胞觀賞。這是劉明珠繼2017年後再度來美演出，現場氣氛熱烈。

主辦單位及數名忠實粉絲不顧舟車勞頓，特地前往機場迎接劉明珠，展現對這位「新姚蘇蓉」多年來的支持與熱忱。（主辦單位提供）

當天現場有許多觀眾特地包車或搭機遠道而來，甚至有從波士頓專程趕來的粉絲。而劉明珠此行特別準備了七套華麗禮服，演唱曲目包括「今天不回家」、「一代女皇」、「夜來香」等經典組曲，並特別獻唱粵語「上海灘」組曲。她表示，每次演出會因應當地僑胞喜好調整曲目，北美以華語經典老歌為主。

劉明珠的歌聲魅力橫跨海峽兩岸，不僅吸引了洛杉磯本地僑胞，更有來自波士頓的東岸僑胞專程搭機跨越美國，只為一睹偶像風采。（主辦單位提供）

洛僑中心主任陳敏永致詞時也表示，感謝洛杉磯華美表演藝術協會舉辦此次音樂會，為南加州 熱愛音樂的僑胞提供交流平台。洛杉磯華美表演藝術協會會長莊凰表示，協會一直致力推廣中西方表演藝術，目前有80餘名會員，涵蓋老中青三代。協會每年舉辦兩次公演，本次是第七屆，未來將持續為僑界帶來優質節目。

除個人演出外，劉明珠也與洛杉磯華美表演藝術協會成員合作表演多個節目。她在演出後表示，很高興能再次與美國觀眾見面，並提到自己在台灣主持的電視節目，歡迎僑胞有機會收看。此次音樂會不僅展現了海外華人社區對傳統文化的熱愛，也為僑胞提供了一個重溫經典、聯絡鄉情的平台。